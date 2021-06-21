Белик: Удивительно, что сборная не готова физически. Мы всегда отталкивались от физики, разбуди ночью – я побегу

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол Алексей Белик высказался о поражении в матче с Австрией (0:1) на Евро-2020 .

"Для меня удивительно, как украинский игрок и украинская команда не готова физически. Если не физически, то в чем мы еще можем превзойти такие сборные, как Австрия или Нидерланды?

Мы всегда отталкивались от физики. Всегда украинский футболист был готов физически. Разбуди ночью – я побегу. Все

А сегодня ситуация такая, что мы не готовы физически. Хотя у нас к сборной особенное отношение. Мы всегда можем перенести тур, когда надо, можем перенести сборы пораньше. А люди играют в Европе через три дня на четвертый и выглядят хорошо физически.

Я думаю, что здесь проблема связана не с физикой. Да, может футболисты двигались не так, как в матчах с Македонией или Голландией, но сегодня причина в психологии", – сказал Белик.