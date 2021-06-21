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Белик: Удивительно, что сборная не готова физически. Мы всегда отталкивались от физики, разбуди ночью – я побегу

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Команда в матче с Австрией выглядела просто ужасно

Белик: Удивительно, что сборная не готова физически. Мы всегда отталкивались от физики, разбуди ночью – я побегу

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол Алексей Белик высказался о поражении в матче с Австрией (0:1) на Евро-2020.

"Для меня удивительно, как украинский игрок и украинская команда не готова физически. Если не физически, то в чем мы еще можем превзойти такие сборные, как Австрия или Нидерланды?

Мы всегда отталкивались от физики. Всегда украинский футболист был готов физически. Разбуди ночью – я побегу. Все

А сегодня ситуация такая, что мы не готовы физически. Хотя у нас к сборной особенное отношение. Мы всегда можем перенести тур, когда надо, можем перенести сборы пораньше. А люди играют в Европе через три дня на четвертый и выглядят хорошо физически.

Я думаю, что здесь проблема связана не с физикой. Да, может футболисты двигались не так, как в матчах с Македонией или Голландией, но сегодня причина в психологии", – сказал Белик.

Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.

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В статье: Украина Австрия Алексей Белик
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Mexxxxx (Просяная)
21.06.2021 в 23:09
А если б завтра игра например Сити или Аталанты? Побежали б, где б и силы взялись
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ysebe1970 (Бровары)
21.06.2021 в 23:06
Скорей всего и в 2016 году так было .. С Германией скорости были а две последнии ели бежали.. Похоже Шева и тогда поработал так как при Фоменко все его команды физически были готовы..
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0
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Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 23:01
И это учитывая тот факт. что УПЛ ради Шевченка завершили раньше времени. и что в итоге?
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+1
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ysebe1970 (Бровары)
21.06.2021 в 23:08
Так Зинченко еще играл ..И долго..
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Лекарь (село Дарница)
21.06.2021 в 22:59
Ну прав Алексей. Команда не готова физически + Шева явно не мотиватор.
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