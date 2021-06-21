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Белик: Удивительно, что сборная не готова физически. Мы всегда отталкивались от физики, разбуди ночью – я побегу
Команда в матче с Австрией выглядела просто ужасно
Фото Павла Кубанова - УАФ
Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол Алексей Белик высказался о
"Для меня удивительно, как украинский игрок и украинская команда не готова физически. Если не физически, то в чем мы еще можем превзойти такие сборные, как Австрия или Нидерланды?
Мы всегда отталкивались от физики. Всегда украинский футболист был готов физически. Разбуди ночью – я побегу. Все
А сегодня ситуация такая, что мы не готовы физически. Хотя у нас к сборной особенное отношение. Мы всегда можем перенести тур, когда надо, можем перенести сборы пораньше. А люди играют в Европе через три дня на четвертый и выглядят хорошо физически.
Я думаю, что здесь проблема связана не с физикой. Да, может футболисты двигались не так, как в матчах с Македонией или Голландией, но сегодня причина в психологии", – сказал Белик.
Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.
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