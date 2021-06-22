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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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После такого только в Милан или Челси. Антигерой футбольного дня. Андрей Шевченко

Национальная сборная Украины
(53 голосов)

Второй к ряду проваленный ним чемпионат Европы

После такого только в Милан или Челси. Антигерой футбольного дня. Андрей Шевченко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Некорректно относительно нынешних тренеров "Челси" и "Милана" "сватать" туда Андрея Шевченко? Так он же сам говорил о желании работать в "Милане", несмотря на то, что у "россонери" есть успешный тренер – все по заветам Андрея Николаевича. Но Шевченко не привыкать: он "подсидел" Михаила Фоменко на Евро-2016, управляя сборную Украины в роли "серого кардинала" при наличии главного тренера. Очень удобная позиция, ведь ответственность за провал можно "сбросить" на чужие плечи.

Так и случилось. Шевченко провалил Евро-2016, теперь проваливает Евро-2020. Но на этот раз, хочешь - не хочешь, "отдуваться" перед телекамерами приходится. И Шевченко выбрал интересную позицию: команда сыграла хорошо два предыдущих матча в группе, на третий не хватило "физики". Дальше – прямая речь:

"Два матча мы провели на хорошем уровне. А сегодняшний матч стал нашим худшим на турнире. Команда не выдержала ритма, физически нам было очень трудно, мы везде опаздывали. Команда просто не была готова"...

Надо было не в начале мая УПЛ завершать, а где-то в начале или середине апреля, тогда бы точно сборной хватило времени подтянуть физическое состояние. Ну и Бахрейн, Северная Ирландия и Кипр – слишком сложные оппоненты для спаррингов, отобрали немало энергии, перегрузили сборную перед Евро. Мог Павелко договориться с Мальтой, убив двух зайцев: и спарринг-партнер, который не вымотал бы украинцев перед Евро, и шанс для кума поквитаться за поражение 2017-го года...

После такого только в Милан или Челси. Антигерой футбольного дня. Андрей Шевченко - изображение 1

***

А что Зинченко делал на правом фланге? Почему бы его не убрать в перерыве вместо того, чтобы терпеть потери мяча до финального свистка? Почему один из лучших игроков последней серии А играет у Шевченко как представитель аутсайдера УПЛ? Сколько еще можно терпеть провалы Миколенко? Почему команда испугана, допуская семьдесят потерь мяча за матч, двадцать из которых – на своей половине поля? Почему не было никакой реакции на то, что соперник прессингом исключил из игры нападающего Романа Яремчука? Зачем было тащить на турнир совершенно не готового, полу-травмированного Цыганкова, поставив себя в ситуацию, когда некем усилить игру?

После такого только в Милан или Челси. Антигерой футбольного дня. Андрей Шевченко - изображение 2

В матче против Австрии сборная Украины создала один голевой момент, нанесла три удара, из которых только один в створ, показатель xG составляет жалких 0.27. Одна ключевая передача, не дошедшая до адресата, из 135-и единоборств выиграно лишь 47 процентов. Ни одной желтой карточки, что свидетельствует о полной инфантильности на футбольном поле ... Анализ кала в семейной поликлинике, пожалуй, делать приятнее, чем разбор такой игры.

И даже если удастся на чужом горбу пролезть в плей-офф, картину оценки Андрея Шевченко это не изменит. Дания с двумя поражениями в группе заслуживает уважения, потому что играла в классный футбол во всех поединках. А Украина, набрав столько же очков, прилично провела лишь 50-60 минут турнира.

Один нормальный тайм - такова реальная оценка этого выступления.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (24)
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Лекарь (село Дарница)
22.06.2021 в 11:49
Думаю, вина за такую игру полностью лежит на тренерском штабе, во главе с Шевченко. А его слова о том, что не хватило физических кондиций это просто роспись в собственной несостоятельности, как главного тренера. Это при том, что он сам затребовал перенос нескольких туров чемпионата в угоду сборной. Три недели сборов и всё коту под хвост. Неспособность вывести команду на пик формы к третьему матчу - полный провал.
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+2
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
22.06.2021 в 11:44
Как можно быть такими неблагодарными свиньями? Разве не эта команда дарила вам яркие эмоции, когда выигрывала у Португалии, Испании, когда разрывала Сербию? Теперь, после одного неудачного матча, для вас Шева стал худшим тренером всех времён и народов, Зинченко — худший игрок АПЛ, Малиновский — худший игрок Серии А... Имейте совесть, коллеги! Не опускайтесь до уровня горящих московских пердаков.
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0
-2
Лекарь (село Дарница)
22.06.2021 в 11:49
Надо просто сказать: "Спасибо, Андрей Николаевич и до свидания"
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
22.06.2021 в 11:52
заместитель заместителя самого главного заместителя по пристыженнию неблагодарных и не довольных Чудо-игрой СБУ???? "один неудачный матч"........видимо ты еще в спячке.
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0
-1
Mexxxxx (Просяная)
22.06.2021 в 11:30
"Команда была просто не готова" - точный ответ. Он же помнит кто в ответе за готовность. Поэтому надо присматриваться к работе функционера в федерации, а то амбиции минимум Милан, а своя команда оказывается самая неготовая, и именно физически и морально. Ты сейчас скажи, не выжидай раскладов, что будет изменено тобой лично, как главным тренером, в случае выхода в 1/8. Покажи всем, что капитан на корабле ты знаешь, что делать в этой ситуации и ты это сделаешь. А иначе зачем ты на этом месте, оно просто не твое.
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+1
-1
Адам Жоржевич (Хмельницький)
22.06.2021 в 11:15
"Рєбята виложілісь на всє сто процєнтов!" Це Австрія викладалась на всі 100%, а ви викладатись на 100% тільки в Instagram можете...
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+4
0
prockop4uck (Киев)
22.06.2021 в 11:00
Почти все игроки Австрии играют в немецком чемпионате, такие себе немцы на минималках. Почти все наши играют в мертвом УПЛ. Проигрыш Австрии не трагедия, а скорее закономерность. После Франции Фоменка сборная вообще как-то странно начала играть. То выигрывают у больших командах, то проигрывают маленьким. Раньше так не было. Брали где должны и проигрывали где должны. В этом контексте ни дальнейший позор, ни подвиг на этом Евро меня не удивит. Результаты этой сборной невозможно предвидеть.
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
22.06.2021 в 10:55
Не согласен. 2 года наша команда показывает такие результаты, которые не снились даже сборной игрока Шевченко. Катком прошлась по группе отбора на Евро, где также были чемпионы Европы и другие неслабые сборные. Обыгрывала такие команды, перед которыми раньше затрусились бы ножки. Показывала современный футбол, а не 3 опорника Фоменко и всяких остальных Блохиных. Играли в топ-дивизионе Лиги Наций и вылетели оттуда лишь по досадной случайности. Шева - молодец, это лучшее, что было с нашей сборной. Но этот Евро вообще нельзя было проводить, потому что футболисты без отдыха играют с самого снятия ковидных запретов. К сожалению, терять бабки УЕФА не хочется, поэтому об отмене вообще не было и речи. Сборные крупных футбольных стран не слишком и заметили это, у них длинная скамейка, но такие команды, как Украины, пострадали очень сильно. Будь Евро в прошлом году, уверен, мы бы разнесли эту группу, но сейчас наши футболисты измождены. Конечно, виноваты в этом и тренеры, но основным виновником является необычный ковидный сезон.
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+3
-4
Mexxxxx (Просяная)
22.06.2021 в 11:25
"Измождены" это классное слово, показалось даже, что они еще в шахтах подрабатывают. А все остальные люди с других сборных получается в своих чемпионатах пешком ходят и их постоянно меняют каждый тайм, чтоб им не напрягаться. Ну раз у нас короткая скамейка, то что мешает тем кто вышел на поле показать отдачу, поиграть в футбол, молодые ж все, а потом сдохнуть су...а на поле и уже потом пожаловаться, что скамейка короткая заменить было некем.
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+2
-1
KozakUA (Рівне)
22.06.2021 в 10:52
Автору реапект! Все по ділу.Провал тренера і бездарна, безвольвова гра футболістів.Навіть Македонія краще виглядала в 2 таймі. А на фоні Австрії, Данії - наша збірна це повний тухель....
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+6
-1
vadikk (Odessa)
22.06.2021 в 10:44
Зачем давать надежду болельщикам и обещать играть на победу,если вы уставшие.
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+7
-1
alex.belogubko (одесса)
22.06.2021 в 10:43
Следующий физрук сборной Ротань -у него атакующий футбол-- 3 турнира проиграл и сидит в молодёжке --пора на повышение а слугам футбола всё подходит --НЕТ сборных команд ни основной ни молодёжки
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+5
-1
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djeff2015 (Запорожье)
22.06.2021 в 10:36
Это еще мягко описано.....Тупость в принятии решений поражает... однозначно--провал., который просматривался с зимы. Команда перестала играть. Но..." результат не имеет значение для меня"..." игра команды радует меня"...."я доволен игрой"....."спасибо ребятам" и всё в этом духе в проваленных матчах подготовки и отборах на мир. Отбор игроков в сборную по только ему известным критериям. Результат мы видим...Может грубо скажу, но тут сыграло его самоуверенное самодурство. Время есть признать свои ошибки и сделать выводы....если есть желание стать Топ-тренером, а не дутым.
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+8
0
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simargl (Чернигов)
22.06.2021 в 11:02
Он не станет топом. Он станет Блохиным... самовлюбленный самодур.
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+2
0
Limpus (Александрия)
22.06.2021 в 10:33
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+3
0
Limpus (Александрия)
22.06.2021 в 10:32
Наша проблема в наших ожиданиях. Мы все бежим впереди паровоза, адекватно не оценивая наши возможности! Все случалось так как я и думал перед ЕВРО
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+5
-1
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zloyded (Киев)
22.06.2021 в 10:39
Плюсую! Багато хто так думав і передбачав, но не хотіли вголос казати, щоб не наражатись на критиканів і горлопанів, що мовляв - а де ваш патріотизм, віра, підтримка... Та неозброєним оком було видно який рівень цієї команди, а одним патріотизмом перемогу не здобудеш! Навчіться тверезо і правдиво сприймати дійсність і не літати у хмарах! А де цікаво подівся Паффелко і нічого не коментує у порівнянні з тим, як не злазив зі стрічок новин перед ЄВРО?!
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+7
0
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zloyded (Киев)
22.06.2021 в 10:32
Челсі має суперового тренера і Шеві до нього як... з Лондона до Києва рачки, хіба, що на базі м'ячі подавати
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+7
-1
vadooo (Слатино)
22.06.2021 в 10:25
К сожалению все это правда. Рыба гниет с головы. ПОЗОР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+6
-1
dmitroj88
22.06.2021 в 10:23
Пусть и дальше идёт на поводу сурка ставя в основу мертвых Миколенко и Забарного. Как не один дырявый делает разницу в матче с Нидерландами, так другой дырявый "помог" в матче с Австрией. Попривыкали играть договорняки с Говерлами и Ингульцями, а потом в Европе жиденькое по ногам течет...
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+10
-4
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zloyded (Киев)
22.06.2021 в 10:35
А кого ви пропонуєте ставити - себе? Альтернативи ніхто не називає, а одна критика! А чому взагалі Україна має вигравати у команд, які по всіх життєвих показниках на голову вищі за Україну і по рівню життя і по зарплатах і по соціальному захисту своїх людей, і по... всьому?! Не буває такого, а якщо і трапляється, то одиничні випадки
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+3
-6
Smooth da Hustler (Львів)
22.06.2021 в 11:37
Я так розумію ви не бачите провини Шевченка.Угорщина, склад слабший за наш, гра на хорошому рівні, це так для прикладу. І до чого тут рівень життя, чи ви вважаєте що наші футболісти погано живуть?Саме Шева винен, кого ставити є безліч варіантів.А ще сама заявка, це совок стайл, тільки Гравці Шахтаря і Динамо, а ті кого викликав не з цих клубів вийти на поле хоч на 10хв нереально.Італія, подивіться заявку, та і основу там є гравці з команд далеко не топ 5 серії а.
+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2021 в 10:21
Откаты за деревяшек получил и норм)))
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+8
0
JimmyMohito (Харків)
22.06.2021 в 10:15
>"Чому команда перелякана..." © Тому що замість Ріанчо взяли Шовковського. А той лише орати та кулаками махати може. Але то може спрацювати лише з Хачеріді...
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+3
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