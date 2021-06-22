После такого только в Милан или Челси. Антигерой футбольного дня. Андрей Шевченко

Некорректно относительно нынешних тренеров "Челси" и "Милана" "сватать" туда Андрея Шевченко? Так он же сам говорил о желании работать в "Милане", несмотря на то, что у "россонери" есть успешный тренер – все по заветам Андрея Николаевича. Но Шевченко не привыкать: он "подсидел" Михаила Фоменко на Евро-2016, управляя сборную Украины в роли "серого кардинала" при наличии главного тренера. Очень удобная позиция, ведь ответственность за провал можно "сбросить" на чужие плечи.

Так и случилось. Шевченко провалил Евро-2016, теперь проваливает Евро-2020. Но на этот раз, хочешь - не хочешь, "отдуваться" перед телекамерами приходится. И Шевченко выбрал интересную позицию: команда сыграла хорошо два предыдущих матча в группе, на третий не хватило "физики". Дальше – прямая речь:

"Два матча мы провели на хорошем уровне. А сегодняшний матч стал нашим худшим на турнире. Команда не выдержала ритма, физически нам было очень трудно, мы везде опаздывали. Команда просто не была готова"...

Надо было не в начале мая УПЛ завершать, а где-то в начале или середине апреля, тогда бы точно сборной хватило времени подтянуть физическое состояние. Ну и Бахрейн, Северная Ирландия и Кипр – слишком сложные оппоненты для спаррингов, отобрали немало энергии, перегрузили сборную перед Евро. Мог Павелко договориться с Мальтой, убив двух зайцев: и спарринг-партнер, который не вымотал бы украинцев перед Евро, и шанс для кума поквитаться за поражение 2017-го года...

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А что Зинченко делал на правом фланге? Почему бы его не убрать в перерыве вместо того, чтобы терпеть потери мяча до финального свистка? Почему один из лучших игроков последней серии А играет у Шевченко как представитель аутсайдера УПЛ? Сколько еще можно терпеть провалы Миколенко? Почему команда испугана, допуская семьдесят потерь мяча за матч, двадцать из которых – на своей половине поля? Почему не было никакой реакции на то, что соперник прессингом исключил из игры нападающего Романа Яремчука? Зачем было тащить на турнир совершенно не готового, полу-травмированного Цыганкова, поставив себя в ситуацию, когда некем усилить игру?

В матче против Австрии сборная Украины создала один голевой момент, нанесла три удара, из которых только один в створ, показатель xG составляет жалких 0.27. Одна ключевая передача, не дошедшая до адресата, из 135-и единоборств выиграно лишь 47 процентов. Ни одной желтой карточки, что свидетельствует о полной инфантильности на футбольном поле ... Анализ кала в семейной поликлинике, пожалуй, делать приятнее, чем разбор такой игры.

И даже если удастся на чужом горбу пролезть в плей-офф, картину оценки Андрея Шевченко это не изменит. Дания с двумя поражениями в группе заслуживает уважения, потому что играла в классный футбол во всех поединках. А Украина, набрав столько же очков, прилично провела лишь 50-60 минут турнира.

Один нормальный тайм - такова реальная оценка этого выступления.