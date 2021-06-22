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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Демьяненко: Это футбол, да и было очень жарко. Где-то что-то...надо разбираться

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Будем разбираться ©

Демьяненко: Это футбол, да и было очень жарко. Где-то что-то...надо разбираться

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии (0:1) в матче группы Евро-2020.

"Футбол - вещь непредсказуемая. Без эмоций играли? Это футбол, да и было очень жарко. Где-то что-то...надо разбираться", - сказал Демьяненко.

Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.

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В статье: Украина Анатолий Демьяненко Австрия
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (9)
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C_Ballack (Днепр)
22.06.2021 в 19:11
Человек - интеллект.
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0
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Romerik (YNWA)
22.06.2021 в 19:03
Ахах. Это лучший комментарий по матчу за последние годы.
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
22.06.2021 в 19:01
Будем разбираться ©
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
22.06.2021 в 18:58
Это слова футбольного специалиста? Нет!!! Это слова чиновника нашей высокопроФФессиональной УАФ! («Как ты могла подумать такое, ты, жена моя, мать моих детей! О, боже! О горе мне!»)
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.06.2021 в 18:32
В 86-м на мексиканскую жару выходили мужчины. В 21-м на румынское солнышко выходили маменькины мажоры...
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+2
0
kapost (Винница)
22.06.2021 в 18:24
Надо разбираться...))) Це ж його слова були, коли при ньому Динамо регулярно лажало. Н а шо, претендент на посаду коуча СбУ)))
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0
-1
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Loader (Днепр)
22.06.2021 в 18:21
Поразительно, когда такой двужильный футболист, как Демьяненко, начинает оправдывать современных игроков. Ему почему-то не мешала дикая жара и разреженный воздух на ЧМ-86 в Мексике.
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+4
0
Зритель (Харьков)
22.06.2021 в 18:20
По заветам Блохина
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
22.06.2021 в 18:12
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+2
0


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