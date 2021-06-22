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Демьяненко: Это футбол, да и было очень жарко. Где-то что-то...надо разбираться
Будем разбираться ©
фото - Олександр Приходько
Вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко прокомментировал
"Футбол - вещь непредсказуемая. Без эмоций играли? Это футбол, да и было очень жарко. Где-то что-то...надо разбираться", - сказал Демьяненко.
Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.
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