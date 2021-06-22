Сборная Украины остается в Бухаресте, где продолжает подготовку к возможным будущим матчам

Cборная Украины в рамках группового раунда Евро-2020 проиграла Австрии со счетом 0:1.

В итоге украинская сборная с тремя очками заняла третье место в группе С и еще имеет шансы выйти в плей-офф.

Сегодня тренерский штаб "желто-синих" предоставил отдых для тех, кто играл с австрийцами. Также будет проведена вечерняя тренировка для тех, кто не играл в матче против Австрии.

Украинская команда осталась в Бухаресте, где будет следить за оставшимися матчами группового раунда Евро.