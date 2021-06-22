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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины остается в Бухаресте, где продолжает подготовку к возможным будущим матчам

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Шансы еще есть, но нужно, чтобы все звезды сошлись

Сборная Украины остается в Бухаресте, где продолжает подготовку к возможным будущим матчам

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Cборная Украины в рамках группового раунда Евро-2020 проиграла Австрии со счетом 0:1.

В итоге украинская сборная с тремя очками заняла третье место в группе С и еще имеет шансы выйти в плей-офф.

Сегодня тренерский штаб "желто-синих" предоставил отдых для тех, кто играл с австрийцами. Также будет проведена вечерняя тренировка для тех, кто не играл в матче против Австрии.

Украинская команда осталась в Бухаресте, где будет следить за оставшимися матчами группового раунда Евро.

Напомним, что есть варианты, чтобы Украина вышла в плей-офф.

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В статье: Украина
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Комментарии (2)
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viajador (то є Кошмари City)
22.06.2021 в 19:23
Тримаємо за вас кулаки, хлопці! Завжди разом!! Слава Україні! Путін - х...йло!!! Ла-ла-ла-ла-а-а...
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rjhxb61@ukr.net (киев)
22.06.2021 в 19:19
На карантине в Бухаресте.
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