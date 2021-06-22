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Сборная Украины остается в Бухаресте, где продолжает подготовку к возможным будущим матчам
Шансы еще есть, но нужно, чтобы все звезды сошлись
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
В итоге украинская сборная с тремя очками заняла третье место в группе С и еще имеет шансы выйти в плей-офф.
Сегодня тренерский штаб "желто-синих" предоставил отдых для тех, кто играл с австрийцами. Также будет проведена вечерняя тренировка для тех, кто не играл в матче против Австрии.
Украинская команда осталась в Бухаресте, где будет следить за оставшимися матчами группового раунда Евро.
Напомним, что
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