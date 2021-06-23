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"Очень плохо". Сын игрока сборной Украины раскритиковал игру отца на Евро
Ребенок не оценил выступление команды на турнире
Getty Images / Global Images Ukraine
Сын футболиста сборной Украины Марлоса Бернардо остался не доволен выступлениями национальной команды и отца на Евро-2020.
В эфире программы "Евроформат" говоря об игре "сине-желтых", ребенок заявил, что ему ничего не понравилось, так как Украина проиграла. Также Бернандо отметил, что его отец сыграл "очень плохо", как в матче против Австрии, так и в поединке против Нидерландов.
Интересно, что Бернардо отозвался положительно только об атмосфере на стадионе.
Напомним, что Украина проиграла Австрии (0:1) и заняла 3-е место в группе на Евро-2020.
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