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"Очень плохо". Сын игрока сборной Украины раскритиковал игру отца на Евро

Национальная сборная Украины
Обновлено
(7 голосов)

Ребенок не оценил выступление команды на турнире

"Очень плохо". Сын игрока сборной Украины раскритиковал игру отца на Евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сын футболиста сборной Украины Марлоса Бернардо остался не доволен выступлениями национальной команды и отца на Евро-2020.

В эфире программы "Евроформат" говоря об игре "сине-желтых", ребенок заявил, что ему ничего не понравилось, так как Украина проиграла. Также Бернандо отметил, что его отец сыграл "очень плохо", как в матче против Австрии, так и в поединке против Нидерландов.

Интересно, что Бернардо отозвался положительно только об атмосфере на стадионе.

Напомним, что Украина проиграла Австрии (0:1) и заняла 3-е место в группе на Евро-2020.

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В статье: Украина Марлос
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Комментарии (14)
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Dimka26 (Чернигов)
23.06.2021 в 17:32
да это все дядя Ярмола настроил малыша) вот он так и критикует папу))
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0
0
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Барселиниус (землянин)
23.06.2021 в 17:05
...и сказала кроха: "Быть на Евро - хорошо, а вот папа - плохо."
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+1
0
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
23.06.2021 в 16:16
Такий маленький, а ВЖЕ малорос... Цікаво, диктант рівня дитсадка Українською написав би?
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+2
-11
C_Ballack (Днепр)
23.06.2021 в 16:40
Я смотрю на таких дебилов как ты и поражаюсь, на сколько есть тупые придурки. Иди в Польше клубнику собирай, бестолочь.
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+6
-4
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
23.06.2021 в 16:49
Чувачелло, про що ти тут набекало? Це я, як ти викинув, пАрАжАюсь таким нащадкам совко-вилупків, котрі і школу україномовну, і ймовірний ВИШ закінчували, у порівнянні з Нашим поколінням з 50-60-70-хх, коли все було на кізячому ачьо, хдє, пАлАжді.., що ви не можете повноцінний діалог скласти, навіть коли вас про це просять. Чи ти збираєшся на мутантооргані чірікати до Другого Пришестя Ісуса Христа???P.S. умєнЬ, ти навіть АВУ собі не взмозі сюди поставити, ходячи, наче бездомний б0мж аЧомрЄчЬьь, мокшагАвАрящій?
+1
-5
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
23.06.2021 в 16:58
Агов, тАвАрЫщЪ, до речі, на органі якщо, то слово ^НАСКОЛЬКО^ пишеться разом а не окремо. Shit monkey, я тобі і на органі щодо правопису, дам 100 вгору
0
-5
miranda1miranda (Армянск)
23.06.2021 в 17:12
В который раз убеждаюсь, что все отлично . Ведь такое дебильё как Denmark осталось по ту сторону границы. Приезжайте к нам ! У нас таких дебилов нет ! А если единицы остались , то прячутся по норам )))
+1
0
C_Ballack (Днепр)
23.06.2021 в 17:21
Таким дебилоидам я напоминаю, что в 2014г именно восточная Украина остановила эту нечесть. А такие как ты только языком чешут, да панские унитазы в Польше шкрибут. Иди работай, солнце ещё высоко.
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+2
0
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Dimonych (FCSD)
23.06.2021 в 15:56
Ну правильно сказал, че.Но это больше к СбУ, а не лично к Марлосу.
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+7
-1
Tenma7 (Чернигов)
23.06.2021 в 15:54
Все правильно, пусть наши "звезды" видят, что даже их дети "высоко" оценивают их выступление на евро
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+6
-3
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Американец 2000
23.06.2021 в 15:26
Вы д е б и л ы или прикидываетесь ??? Это ж ребёнок , зачем такой мусор сюда вбрасывать ???Спросили бы у него ещё как он относится к президенту Зеленскому ((((((((((((((((((((((((((( Совсем у вас головы нету ??? Хотели наср ...ть Марлосу в душу ??? Та вы и так уже перестарались за весь чемпионат ((((((((((((((((((((((((
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+4
-7
Рівнянин (Рівне)
23.06.2021 в 15:37
"Устами ребенка,глаголит истина"!!! Вам відомий цей вислів?
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+6
-5
Orest_ua (Kyiv)
23.06.2021 в 15:54
Больше скобочек ставь, обдумок
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+2
-6
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Nelviv`yanyn (Малоросc)
23.06.2021 в 16:41
Ребёнок искренен.
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+2
-1


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