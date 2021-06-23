"Очень плохо". Сын игрока сборной Украины раскритиковал игру отца на Евро

Сын футболиста сборной Украины Марлоса Бернардо остался не доволен выступлениями национальной команды и отца на Евро-2020.

В эфире программы "Евроформат" говоря об игре "сине-желтых", ребенок заявил, что ему ничего не понравилось, так как Украина проиграла. Также Бернандо отметил, что его отец сыграл "очень плохо", как в матче против Австрии, так и в поединке против Нидерландов.

Интересно, что Бернардо отозвался положительно только об атмосфере на стадионе.

Напомним, что Украина проиграла Австрии (0:1) и заняла 3-е место в группе на Евро-2020.