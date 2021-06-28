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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Тренер Швеции о матче с Украиной: Мы должны воспользоваться нашим физическим превосходством

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Тренер шведов обещает силовой футбол

Тренер Швеции о матче с Украиной: Мы должны воспользоваться нашим физическим превосходством

Новина українською

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины.

"Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, завтра получим с этого дивиденды. Мы должны воспользоваться физическим превосходством над нашим соперником.

Да, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей стандартных положений. Надеюсь, завтра эта статистика изменится.

Сборная Украины? У нее есть Ярмоленко, чьи удары очень опасны, Малиновский, выступающий в «Аталанте». В этой команде собрано много квалифицированных исполнителей", - сказал Андерссон.

Напомним, что матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Швеция Янне Андерссон
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Mikes (Харьков-Мюнхен)
28.06.2021 в 21:21
Главное что бы они нас полюбили...
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Mexxxxx (Просяная)
28.06.2021 в 21:01
Даже обидно. Быть слабее не технически, тактически, а просто физически. Т.е. нас можно просто перебегать и этого достаточно. Дожили
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