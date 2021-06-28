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Тренер Швеции о матче с Украиной: Мы должны воспользоваться нашим физическим превосходством
Тренер шведов обещает силовой футбол
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от матча 1/8 финала
"Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, завтра получим с этого дивиденды. Мы должны воспользоваться физическим превосходством над нашим соперником.
Да, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей стандартных положений. Надеюсь, завтра эта статистика изменится.
Сборная Украины? У нее есть Ярмоленко, чьи удары очень опасны, Малиновский, выступающий в «Аталанте». В этой команде собрано много квалифицированных исполнителей", - сказал Андерссон.
Напомним, что матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня и начнется в 22:00.
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