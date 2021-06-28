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Зубков должен восстановиться к четвертьфиналам Евро, Попову может понадобиться операция

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Кадровые новости из стана сборной Украины

Зубков должен восстановиться к четвертьфиналам Евро, Попову может понадобиться операция

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о кадровой ситуации в сборной Украины перед матчем с Швецией.

По информации источника, защитнику "Динамо" Денису Попову, который недавно покинул расположение сборной из-за травмы, может понадобиться операция. Характер травмы не называется, однако вариант с хирургическим вмешательством вполне вероятно. Окончательное решение будут принимать в Киеве после полного медицинского обследования.

Не поможет сборной в матче с Швецией и вингер Александр Зубков. Он продолжает восстанавливаться после травмы, и должен вернуться в обойму к матчам четвертьфиналов, если сборная Украины конечно туда пробьётся.

Ну и повреждение Романа Яремчука не является серьезным и является фоном усталости от старой травмы. Роман будет готов сыграть со шведами.

Напомним, что матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Роман Яремчук Динамо (Киев) Игорь Цыганык Александр Зубков Денис Попов
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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Spivak63
28.06.2021 в 23:25
До чвертьфинала ))) Вы прикалываетесь? Завтра последний день нашего позора!
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 23:22
Павелко с этим не далёким головой Шевченко устроили вместо сборной торговлю примитивными футболистами. После дуэта с Королевской это уже не удивляет. Поэтому о каких то шансах для игроков с других клубов не может быть и речи. Пускай Кулач забьет хоть сто голов но если в торговые схемы он не входит, то шансов помочь сборной никаких.
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0
-1
balamyt (Boston)
28.06.2021 в 23:04
И тренер Испании и тренер Хорватии не боятся выпускать на замены новых игроков (по 6 фут. ) которые усиливали игру..Этому Шевченко нужно еще учится...или брать в СБУ лучших а не по рекомендациям рук. ДинамоК и Шахтера )...Кого Шевченко набрал , если усиливать игру не кем ) Что ожидать завтра даже не представляю...Я давно уже не верю в чудеса...,Но возражать против него не буду..СБУ спасет только Чудо..,что значит прыгруть выше головы
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+2
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