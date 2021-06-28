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Зубков должен восстановиться к четвертьфиналам Евро, Попову может понадобиться операция
Кадровые новости из стана сборной Украины
Фото - Олександр Приходько
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о кадровой ситуации в
По информации источника, защитнику "Динамо" Денису Попову, который недавно покинул расположение сборной из-за травмы, может понадобиться операция. Характер травмы не называется, однако вариант с хирургическим вмешательством вполне вероятно. Окончательное решение будут принимать в Киеве после полного медицинского обследования.
Не поможет сборной в матче с Швецией и вингер Александр Зубков. Он продолжает восстанавливаться после травмы, и должен вернуться в обойму к матчам четвертьфиналов, если сборная Украины конечно туда пробьётся.
Ну и повреждение Романа Яремчука не является серьезным и является фоном усталости от старой травмы. Роман будет готов сыграть со шведами.
Напомним, что матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, и начнется в 22:00.
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