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Без Зубкова, но Безусом. Кто из игроков сборной Украины готовится к матчу со Швецией
Поединок состоится сегодня
Фото Павла Кубанова - УАФ
Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".
Состав сборной Украины, который готовился к поединку со шведами.
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Роман Безус.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.
К игре против Швеции готовились 25 футболистов. Впрочем, как заметил вчера главный тренер Андрей Шевченко, через повреждения со скандинавами не сможет сыграть Александр Зубков.
Напомним, что поединок Швеция - Украина состоится сегодня, 29 июня. Старт матча - в 22:00.
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