Выигранные подборы и силовая борьба - Шевченко назвал секрет успеха в матче против Швеции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о предстоящем матче против команды Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

"У сборной Украины определился четкий стиль игры, поэтому будет очень важно то, как мы будем контролировать мяч.

Конечно, подборы, силовая борьба – чтобы добиться положительного результата, нам нужно выиграть эти дуэли", – сказал Шевченко.