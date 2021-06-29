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Выигранные подборы и силовая борьба - Шевченко назвал секрет успеха в матче против Швеции
Тренер ожидает, что матч будет силовой
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер
"У сборной Украины определился четкий стиль игры, поэтому будет очень важно то, как мы будем контролировать мяч.
Конечно, подборы, силовая борьба – чтобы добиться положительного результата, нам нужно выиграть эти дуэли", – сказал Шевченко.
Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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