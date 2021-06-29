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Выигранные подборы и силовая борьба - Шевченко назвал секрет успеха в матче против Швеции

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер ожидает, что матч будет силовой

Выигранные подборы и силовая борьба - Шевченко назвал секрет успеха в матче против Швеции

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о предстоящем матче против команды Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

"У сборной Украины определился четкий стиль игры, поэтому будет очень важно то, как мы будем контролировать мяч.

Конечно, подборы, силовая борьба – чтобы добиться положительного результата, нам нужно выиграть эти дуэли", – сказал Шевченко.

Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швеция
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Очманілий Заєць (Odessa)
29.06.2021 в 18:33
Вікінги - то норвежці.
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Барселиниус (землянин)
29.06.2021 в 17:43
В общем-то всё правильно. Это единственно верная модель игры для Украины. Силового столкновения не избежать полюбэ. Может Шева мой коммент в анонсе прочитал?
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Artem-south (Херсон)
29.06.2021 в 17:43
Та проиграют, значит проиграют, не конец света. Вышли в 1/8 (неважно как) - уже хорошо
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+1
-2
Сергей1987 (Киев)
29.06.2021 в 17:21
Миколенко: "силова боротьба" - не не слышал)))
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+2
-2
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Американец 2000
29.06.2021 в 17:04
Запихают , затолкают наших шпендриков ((( Караваевых и им подобных ((( Я вообще ни разу не видел чтоб Караваев хоть раз устоял от прикосновений соперника ((( Падает как осенний лист от подува ветра (((
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