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С двумя опорниками, без Малиновского и с Шапаренко. Стартовые составы на матч Швеция - Украина
Стартовые составы команды
uaf.ua
Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, Ульссон, Зиндаль, Ларссон, Форсберг, Кулусевски, Исак
Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.
Украина: Бущан, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Зинченко, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
Запасные: Соболь, Малиновский, Марлос, Пятов, Макаренко, Цыганков, Миколенко, Безус, Беседин, Трубин , Тымчик, Довбик.
Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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