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Национальная сборная Украины

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С двумя опорниками, без Малиновского и с Шапаренко. Стартовые составы на матч Швеция - Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Стартовые составы команды

С двумя опорниками, без Малиновского и с Шапаренко. Стартовые составы на матч Швеция - Украина

uaf.ua

Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, Ульссон, Зиндаль, Ларссон, Форсберг, Кулусевски, Исак

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.

Украина: Бущан, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Зинченко, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук

Запасные: Соболь, Малиновский, Марлос, Пятов, Макаренко, Цыганков, Миколенко, Безус, Беседин, Трубин , Тымчик, Довбик.

Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Швеция
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Комментарии (29)
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dmitroj88
29.06.2021 в 21:09
Я думал будет снова Миколенко чтобы Бущан поставил рекорд по сейвам
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0
0
vituynia (Черкассы)
29.06.2021 в 21:05
Малиновский,где то даже ожидаемо на банке. Ещё бы худшего в предыдущих матчах, Зинченка туда же отправить,только вот заменить похоже неким...
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
29.06.2021 в 21:08
Есть Безус вместо зинки
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0
0
alex.belogubko (одесса)
29.06.2021 в 21:03
Зину и Сидорчука в запас --Довбика-Безуса на поле эти будут стараться
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+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 21:08
А толку, якщо вони деревяні?
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
29.06.2021 в 21:02
Будет антифутбол?
Ответить
0
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
29.06.2021 в 20:59
З кожною грою цікавіше і цікавіше.Хоть би не перемудрив.
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0
0
Камонплей
29.06.2021 в 20:59
шо дозріли до 3-5-2 нарешті?
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0
0
kapkan (Луганск)
29.06.2021 в 21:02
Это скорее 4-3-2-1
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.06.2021 в 20:58
фух, без Мыколы. Безуса на второй тайм в засаду
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+1
-2
Fishing 555 (Rivne)
29.06.2021 в 20:57
Шевченко Беседина пустив на дрова не разумію як його ще Мирча терпіть.
Ответить
+1
-2
Fishing 555 (Rivne)
29.06.2021 в 20:55
Шевченко Беседина пустив на дрова. Як ще його Мирча терпить.
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 20:55
Явно не вистачає Соболя, Судакова та Марлоса.
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
29.06.2021 в 21:09
Тебе что ли?
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
29.06.2021 в 20:53
Традиційна перекличка. Хто вважає, що далі пройдуть наші, тицяйте вподобайку, хто за інший результат – вибирайте дизлайк
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+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 20:56
Хитрий...
Ответить
0
0
Header (Черкассы)
29.06.2021 в 20:51
То есть атаковать мы особо не собираемся
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+3
0
Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 20:51
Миколенко и Малиновского больше не вызывать.
Ответить
+1
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 20:53
Два найталановитіших гравці.
Ответить
+2
-2
avatar
okolegko (Київ)
29.06.2021 в 20:51
Шева перший тайм вирішив відсидітися в обороні. Спірне рішення, але подивимося, можливо, у другому почнуть атакувати
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0
0
alex.belogubko (одесса)
29.06.2021 в 21:04
2 тайм уже не нужен
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+1
-1
RedBlack (Rivne)
29.06.2021 в 20:51
Миколу і Малину присадили на баночку...
Ответить
+2
-2
Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 20:52
на бутылочку
Ответить
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 20:51
А чого ж Шоболта не поставив зліва?
Ответить
0
-2
Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 20:51
Хороший состав!Миколенко просто не игрок сборной.Верим в красивую победу!!!1-2 Дори-дори!!!Степаненко и Ярмоленко забьют!!!Слава Украине!
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+2
-2
Ramses_ua (Запоріжжя)
29.06.2021 в 20:50
Малина в запасе и два опорника...будем посмотреть
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 20:55
Боюся, що вже все видно.
Ответить
0
-4
Ramses_ua (Запоріжжя)
29.06.2021 в 21:07
Фиг его знает гениев тактики,..
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 20:50
Кривцов? ((
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+2
-4


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