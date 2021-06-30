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Шевченко: Думаю, что Беседин получил серьезную травму
Пока что никакой конкретики
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол рассказал о травме Артема Беседина, которую форвард получил в
"Не знаю, врачей спросил. Надеюсь, его пронесет. Судя по боли, которая у него была, надеюсь, ничего серьезного.
Но думаю, что он все-таки получил серьезную травму", – сказал Шевченко.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (4)
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