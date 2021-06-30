Шевченко: Думаю, что Беседин получил серьезную травму

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол рассказал о травме Артема Беседина, которую форвард получил в матче 1/8 финала Евро-2020 с Швецией (2:1).

"Не знаю, врачей спросил. Надеюсь, его пронесет. Судя по боли, которая у него была, надеюсь, ничего серьезного.

Но думаю, что он все-таки получил серьезную травму", – сказал Шевченко.