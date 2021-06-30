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Шевченко: Думаю, что Беседин получил серьезную травму

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Пока что никакой конкретики

Шевченко: Думаю, что Беседин получил серьезную травму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол рассказал о травме Артема Беседина, которую форвард получил в матче 1/8 финала Евро-2020 с Швецией (2:1).

"Не знаю, врачей спросил. Надеюсь, его пронесет. Судя по боли, которая у него была, надеюсь, ничего серьезного.

Но думаю, что он все-таки получил серьезную травму", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швеция Артем Беседин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Динамо-машина (Киев)
30.06.2021 в 01:29
Вот так вот, стоило человеку не убрать ногу и получить травму, как его все зауважали. А я всегда говорил, что он норм человек и достойный футболист, хоть и звезд с неба не хватает.
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+3
-1
leoniddnipro (Днепропетровск)
30.06.2021 в 01:25
З повторів все виглядало жахливо!Здавалося,що ногу зламано.Дай Бог Бєсєдіну здоров'я і швидше повернутися на поле.
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+6
0
Lion Killer (Львів)
30.06.2021 в 01:23
БЕСЄДІН, ПАЦАН, СОРЯН ЗА весь флейм, флуд, хейт! Чувак, ти сьодні герой матчу. 100% і без жодних варіантів. Здоров.я бажаю!
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+10
-1
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Американец 2000
30.06.2021 в 01:21
Дай Бог !!! Я на счёт того что пронесёт с серьёзной травмой !
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+5
-1


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