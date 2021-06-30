Виктор Хлус: Критика пошла на пользу, к игрокам сборной Украины вернулась уверенность

Бывший нападающий киевского "Динамо" и шведских клубов ГАИС, "Эльфсборг" Виктор Хлус прокомментировал игру сборной Украины против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

- Чем больше критикуют сборную, тем она лучше играет. В матче со Швецией доказали, что не так все плохо.

- Однозначно, критика пошла на пользу, как тренерскому штабу, так и футболистам. Сыграли на характере, показав неплохой футбол. А главное, чего мы так боялись, выдержали физически, включительно с дополнительным временем. Дожали шведов, вырвав трудную, но закономерную победу. Сборная была вознаграждена за самоотдачу.

- Ключевой и переломный момент матча – удаление у шведов.

- Да, до удаления игра была равной, с шансами на успех обеих команд. Без удачи в футболе никуда. Повезло нам, когда шведы завладели инициативой, счет 1:1 и Форсберг попадает в перекладину. Забей он, думаю, трудно было бы переломить ход поединка. Повезло, что трактовка игры в мяч, после чего происходит столкновение между игроками, была расценена в нашу пользу. После удаления, видно было, шведы истощены, играли полностью в обороне, старясь дотянуть время до пробития серии одиннадцатиметровых ударов. Сопернику пришлось трудно бегать без мяча, который перешел полностью пол контроль украинцев. Наша сборная сполна использовали численное превосходство, забив классный и победный гол!

- Больше всего критики досталось Зинченко, и в этом матче он был лучшим на поле.

- Хотя вся команда билась и умирала на поле, но Зинченко, несомненно, внес огромный вклад в победу. И гол забил, и классную передачу сделал на Довбика, да и вместе с Ярмоленко вязал игру. Главное, что на поле вернулась уверенность к игрокам, которой так не хватало в поединке с австрийцами. И Шевченко сделал выводы, правильно использовав Зинченко, на том месте, где он себя чувствует комфортнее и играет полезнее. Также умело применил тактику, которая подходит под стиль шведов, насытив и зацементировав тремя центральными защитниками центр обороны.

Обе сборные любят играть в схожем стиле - от плотной обороны, с быстрыми контратаками. Команды попеременно отдавали друг другу инициативу, словно заманивая в ловушку: атакуйте, раскрывайтесь, а мы выбежим из засады, дожидаясь своего шанса. Казалось, был неприятный временной отрезок во втором тайме с 47-й по 60-ю минуту матча, где шведы завладели инициативой, хотели дожать. Были опасения, что мы физически не выдержим. Но соперник в дальнейшем откатился назад, дав нам передышку, которая пошла на пользу. У нашей сборной открылось второе дыхание, взяли под контроль мяч, отодвинули игру от своих ворот, показали характер, выстояли, и в овертайме нам улыбнулась удача. А, как известно удача способствует сильнейшим. С победой, и ждем такой же самоотверженной игры с англичанами! Эта игра дала нам надежду.

Напомним, что в четвертьфинале Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Матч состоится в Риме 3 июля.