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Беседин: Лежу дома, валяюсь в кровати. Нога в гипсе будет шесть недель
Артем рассказал о своей травме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий
"Лежу дома, валяюсь в кровати. Нога в гипсе будет шесть ближайших недель. Потом МРТ и дальнейшие новости ожидания по срокам восстановления. Дальше потом будет ясно, какое лечение, нужна ли будет операция.
Стихла ли боль? Как сказать. От паха до пятки боль ногу пронизывает. Трудно, больно, но что поделаешь", — сказал Беседин.
Напомним, что. По оценкам врачей, Беседину придется пропустить порядка шести месяцев
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