Беседин: Лежу дома, валяюсь в кровати. Нога в гипсе будет шесть недель

Нападающий сборной Украины Артем Беседин, который получил тяжелую травму в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с Швецией (2:1), рассказал о том, сколько ему надо будет времени провести в гипсе.

"Лежу дома, валяюсь в кровати. Нога в гипсе будет шесть ближайших недель. Потом МРТ и дальнейшие новости ожидания по срокам восстановления. Дальше потом будет ясно, какое лечение, нужна ли будет операция.

Стихла ли боль? Как сказать. От паха до пятки боль ногу пронизывает. Трудно, больно, но что поделаешь", — сказал Беседин.