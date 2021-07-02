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Беседин: Лежу дома, валяюсь в кровати. Нога в гипсе будет шесть недель

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Артем рассказал о своей травме

Беседин: Лежу дома, валяюсь в кровати. Нога в гипсе будет шесть недель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины Артем Беседин, который получил тяжелую травму в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с Швецией (2:1), рассказал о том, сколько ему надо будет времени провести в гипсе.

"Лежу дома, валяюсь в кровати. Нога в гипсе будет шесть ближайших недель. Потом МРТ и дальнейшие новости ожидания по срокам восстановления. Дальше потом будет ясно, какое лечение, нужна ли будет операция.

Стихла ли боль? Как сказать. От паха до пятки боль ногу пронизывает. Трудно, больно, но что поделаешь", — сказал Беседин.

Напомним, что. По оценкам врачей, Беседину придется пропустить порядка шести месяцев

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В статье: Украина Динамо (Киев) Артем Беседин
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
02.07.2021 в 16:46
Життя вдалося
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+1
-6
koral (Рівне)
02.07.2021 в 17:38
Ти у своєму розумі?
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0
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