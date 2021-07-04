(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко

Украина на этом чемпионате Европы проиграла три матча из пяти. По итогам этих трех поражений каждый раз было трудно выделить тех игроков, из-за кого эти поражения случились. Возможно, только в поединке с Нидерландами вина лежит на плечах Миколенко, Матвиенко, Марлоса, частично – Бущана. А вот два безнадежных "влета" (Австрии и Англии) – это вина тренерского штаба.

Вина тренерского штаба – это когда безыдейно выглядит вся команда, когда нельзя выделить ни положительно, ни отрицательно кого-то из игроков. Это когда вся команда напоминает не коллектив, а серое пятно на полотне футбольного праздника. От Австрии получили показательную взбучку, от Англии теперь еще одну.

Плохо, когда команда пропускает сразу после начала тайма. В ворота Украины вчера мячи влетали на 4-й и 46-й минутах – аккурано после выхода из раздевалок. Не свидетельствует ли это о том, что команда просто не способна воспринимать указания тренера?

Два из четырех голов Англия забила со стандартов, три из четырех – ударами головой. Здесь даже не приходится говорить о хитроумных схемах соперника. Здесь приходится говорить о неумении команды противостоять игрокам в процессе зонной или персональной опеки. Провал на провале. Англия в этом матче наработала на xG 1.72 (показатель ожидаемых голов), но забила четыре раза. С шести голевых моментов реализовала более половины. Как-то совсем странно звучат слова Андрея Шевченко о том, что судьба матча решили эпизоды. Судьба матча – это легкая прогулка для англичан, которые идут по этому турниру в прагматически-рациональном стиле, а в четвертьфинале получили в соперники немощную команду, позволившую разгуляться.

Украина наработала на показатель 0.3 xG. То есть, реально не заслужила даже гол. Можно, конечно, говорить о том, что нам противостояла сильнейшая оборона этого Евро (ноль пропущенных в пяти матчах), но предыдущие соперники англичан в среднем имели показатель xG около "единички" (1). То есть, напрягали оборону "трех львов", а не просто щекотали, как украинцы.

Шевченко говорит о слабом внутреннем чемпионате, но молчит о том факте, что в течение одной игры абсолютно недееспособными оказались две тактические формации от сборной Украины. Начало матча Украина провела в стиле 3-5-2, а после травмы Кривцова было перестроение на 4-3-3. Нулевой эффект как в защите, так и в атаке. Это прежде всего проблема тренерской мысли.

И уже традиционный для этого чемпионата Европы вопрос в контексте сборной Украины – кадровая обойма. Зачем было тащить на чемпионат функционально не готовых Цыганкова, Марлоса, Соболя, брать Судакова и Тимчика, от которых пользы ноль, а потом жаловаться на ограниченную обойму? Выпал Кривцов, а в резерве не оказалось ни одного центрального защитника, при том, что сборная планировала играть с тремя игроками этого амплуа.

Единственное, что Шевченко может сейчас сделать, чтобы хоть немного сгладить провал и не выглядеть в глазах тех, кого еще своими "щупальцами" не заангажировала УАФ, нелепо – это признать, что Украина была самым слабым представителем четвертьфинала среди всех остальных. Признать, что Украине крупно повезло не просто выйти из группы, но и пройти шведов. Это будет правдиво и искренне.

Хотя стиль этого тренерского штаба и руководства УАФ – это самопиар. А с самопиаром признание ошибок не вяжется.

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