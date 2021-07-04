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Национальная сборная Украины

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(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко

Национальная сборная Украины
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(9 голосов)

Ничего нового - просто тренерский провал

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина на этом чемпионате Европы проиграла три матча из пяти. По итогам этих трех поражений каждый раз было трудно выделить тех игроков, из-за кого эти поражения случились. Возможно, только в поединке с Нидерландами вина лежит на плечах Миколенко, Матвиенко, Марлоса, частично – Бущана. А вот два безнадежных "влета" (Австрии и Англии) – это вина тренерского штаба.

Вина тренерского штаба – это когда безыдейно выглядит вся команда, когда нельзя выделить ни положительно, ни отрицательно кого-то из игроков. Это когда вся команда напоминает не коллектив, а серое пятно на полотне футбольного праздника. От Австрии получили показательную взбучку, от Англии теперь еще одну.

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Плохо, когда команда пропускает сразу после начала тайма. В ворота Украины вчера мячи влетали на 4-й и 46-й минутах – аккурано после выхода из раздевалок. Не свидетельствует ли это о том, что команда просто не способна воспринимать указания тренера?

Два из четырех голов Англия забила со стандартов, три из четырех – ударами головой. Здесь даже не приходится говорить о хитроумных схемах соперника. Здесь приходится говорить о неумении команды противостоять игрокам в процессе зонной или персональной опеки. Провал на провале. Англия в этом матче наработала на xG 1.72 (показатель ожидаемых голов), но забила четыре раза. С шести голевых моментов реализовала более половины. Как-то совсем странно звучат слова Андрея Шевченко о том, что судьба матча решили эпизоды. Судьба матча – это легкая прогулка для англичан, которые идут по этому турниру в прагматически-рациональном стиле, а в четвертьфинале получили в соперники немощную команду, позволившую разгуляться.

Украина наработала на показатель 0.3 xG. То есть, реально не заслужила даже гол. Можно, конечно, говорить о том, что нам противостояла сильнейшая оборона этого Евро (ноль пропущенных в пяти матчах), но предыдущие соперники англичан в среднем имели показатель xG около "единички" (1). То есть, напрягали оборону "трех львов", а не просто щекотали, как украинцы.

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко - изображение 2

Шевченко говорит о слабом внутреннем чемпионате, но молчит о том факте, что в течение одной игры абсолютно недееспособными оказались две тактические формации от сборной Украины. Начало матча Украина провела в стиле 3-5-2, а после травмы Кривцова было перестроение на 4-3-3. Нулевой эффект как в защите, так и в атаке. Это прежде всего проблема тренерской мысли.

И уже традиционный для этого чемпионата Европы вопрос в контексте сборной Украины – кадровая обойма. Зачем было тащить на чемпионат функционально не готовых Цыганкова, Марлоса, Соболя, брать Судакова и Тимчика, от которых пользы ноль, а потом жаловаться на ограниченную обойму? Выпал Кривцов, а в резерве не оказалось ни одного центрального защитника, при том, что сборная планировала играть с тремя игроками этого амплуа.

Единственное, что Шевченко может сейчас сделать, чтобы хоть немного сгладить провал и не выглядеть в глазах тех, кого еще своими "щупальцами" не заангажировала УАФ, нелепо – это признать, что Украина была самым слабым представителем четвертьфинала среди всех остальных. Признать, что Украине крупно повезло не просто выйти из группы, но и пройти шведов. Это будет правдиво и искренне.

Хотя стиль этого тренерского штаба и руководства УАФ – это самопиар. А с самопиаром признание ошибок не вяжется.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Комментарии (16)
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vituynia (Черкассы)
04.07.2021 в 13:20
Предлагаю, за вклад в развитие украинского футбола и вывод сборной Украины в 1/4 финала, присвоить почётное звание "Заслуженный тренер Украины" , главному тренеру сборной Швеции Янне Андерссону!
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+3
-2
Mexxxxx (Просяная)
04.07.2021 в 13:25
И Шевченко тоже присвоить. Это ж звание отправляет на заслуженный отдых, правильно?
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0
-1
vgolovan (полтава)
04.07.2021 в 13:25
полностью заслуга шведов в том что мы дошли кудато сами не поняли куда
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0
-1
Lion Killer (Львів)
04.07.2021 в 13:27
яка там заслуга шведів? По грі, по статистиці ми були на рівні з ними. Шо за народ такий обділений
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0
0
dmitroj88
04.07.2021 в 13:15
Вина ли Андрюхи, что Жора между ног мяч пропускает? Медведчук приказал Сурку чтобы его Жора сливал матч, а Жора рад стараться...
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+1
-3
vgolovan (полтава)
04.07.2021 в 13:24
ты дурень- при чем здесь вратарь
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0
-1
учитель футбола (Львов)
04.07.2021 в 13:15
БРАВО ,автору!!!!Все в яблочко.Бесполезные игроки для сборной,но не для Шевченко.Свой интерес у него всегда есть.Семья у него большая,кормить как то надо.Бездарный,как тренер.Полный ноль.Если будет дальше цепляться за кресло,станет посмешищем всей страны
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+2
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
04.07.2021 в 13:14
Жаль , что Шева не заявил Мбаппе, Неймара , Месси , Канте , Рамоса и Ноера , а стоп , он же выбирал из тех кто есть. Хватит бл**ь летать в облаках, мы не футбольная сборная и играли как могли с наголово выше командой еще у них зелетало все , что хочешь. 3-0 это был рабочий предсказуемый счёт еще до матча , это было очевидно , ну может 3-1. Первый тайм СбУ отлично играла , второй за три минуты все убил, вы представляете какая это дизмораль ? Все так п**дят как будто бы мы каждый ЧМ и ЧЕ минимум в полуфинале. Всем кто критикует сборную пора проснуться и осознать наш реальный уровень игроков. Вы дауны еще петицию напишите как россияне в 2018 , чтобы сборную распустить
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+1
-1
1395816 (Харьков)
04.07.2021 в 13:08
Тренера как не было перед чемпионатом, так не появилось! Где же Довбик в основе против Англии? Ну надо же было как то поставить им задачу, а не ставить опять старый состав! Менять Шевченко срочно!!!
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+3
-1
lucky_guy
04.07.2021 в 13:08
В конце концов Шева сам мог выйти на поле и помочь команде. Сеймон такой Сеймон...
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
04.07.2021 в 13:04
Провина Шевченко, що він "не бачив" 15...17 польових гравців основи! Та і в першому матчі... теж з заміною невгадав! Коли наших ДАВИЛИ він випустив гравця, який не вміє і не бажає захищатися... І в результаті голландці ЗАДАВИЛИ Миколенко, який і так був не в найкращому стані... А потім так і не зміг вийти з кризи. Ну і сподівання на кращих та ігнорування того, що вони не двожильні... Теж дало свої взнаки. Більше чотирьохсот хвилин і деякі гравці втратили працездатність... Можливість на своєчасну реакцію... Ну і виучка центрбеків УПЛ в грі проти нападників АПЛ та ще на чавунних ногах то взагалі катастрофа.
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+1
-2
bombard (Харьков)
04.07.2021 в 13:03
Для имиджа страны, имиджа украинского футбола, имиджа тренера лучше было бы завершить Евро после игры со шведами: проиграть им в упорнейшей равной борьбе по серии пенальти, например, и под одобрительные аплодисменты фанов, с высоко поднятой головой вернуться на родину. А так получилось, что команда зашла в турнире слишком далеко, переступив черту своего уровня, и понеслось: Шева такой-сякой, и то не увидел, и того не взял, и тех не выпустил и тд. А правда банально проста: тренер отобрал всё лучшее, что есть в стране, но это лучшее пока не дотягивает до уровня лучших в Европе.
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+1
-1
учитель футбола (Львов)
04.07.2021 в 13:19
не лучшее,а выгодное для себя
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0
-1
Дядько Петро (Волинь)
04.07.2021 в 12:49
все таким Їхало 4 центральних захисника, автор напевно забув що через травму збірну покинув Попов.
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+2
0
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Американец 2000
04.07.2021 в 12:52
Какая на х... травма ??? Гланды вырезали ???? Люди всю жизнь с гландами живут ((((((Не захотел слушать клоуна , потому что сам такой же п - р (((((( И уехал (((((
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+1
0
avatar
Американец 2000
04.07.2021 в 12:48
Шева - антон на букву Г (((((((((((((((((((((((((
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+1
-2


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