  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. InStat-индекс: Миколенко - лучший игрок матча с Англией в составе Украины, худший - Ярмоленко
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

InStat-индекс: Миколенко - лучший игрок матча с Англией в составе Украины, худший - Ярмоленко

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

Неоднозначные итоги

InStat-индекс: Миколенко - лучший игрок матча с Англией в составе Украины, худший - Ярмоленко

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Статистическо-аналитическая платформа InStat вывела свои оценки игрокам сборной Украины в матче против Англии (четвертьфинал чемпионата Европы 2020, 0:4). Лучшим в составе "сине-желтых" стал Виталий Миколенко – InStat-индекс 328. Он отдал 62 передачи, 94 процента из которых – точные, провел одиннадцать единоборств, из которых 82 процента успешных. Заработал на себе один фол, сделал один навес, допустил три потери мяча, две из которых – на своей половине поля. Четыре раза овладевал мячом в неочевидных ситуациях.

Читайте также(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко

Худшим по InStat-индексу игроком сборной Украины в этом матче стал Андрей Ярмоленко – 243. Допустил два фола, на себе заработал только один. Отдал 33 передачи, из которых точных – 67 процентов. Одна ключевая передача, один навес, семь потерь мяча, три из которых – на своей половине поля. Дважды овладевал мячом в неочевидных ситуациях.

InStat-индекс: Миколенко - лучший игрок матча с Англией в составе Украины, худший - Ярмоленко - изображение 1

Скриншот - InStat

Лучшим в составе Англии стал Гарри Кейн. Его индекс – 418. Худший игрок Англии, - Доминик Кальверт-Льюин, - имеет индекс выше, чем у Ярмоленко: 249. Но англичанин провел на поле всего 17 минут, а украинец – 94.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Евро-2020
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
04.07.2021 в 15:04
Може з цих гравців і можна зліпити добротну команду, але це точно не Шевченку, який скоріше виконує чиїсь замовлення ніж робить команду.
Ответить
+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.07.2021 в 14:38
Зашёл почитать хрюканье бомжеглоров, и точно, все недоумки во главе с алексом с айкью 68 уже тут :)
Ответить
0
-3
Джин Тоник (R)
04.07.2021 в 14:29
Миколенко в аренду на пол года в Черноморец.Пусть покажет свой уровень.Из-за него мы проиграли Эвро.Самый ужасный игрок.
Ответить
+2
-4
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
04.07.2021 в 15:38
дядя ты бебил
Ответить
0
0
Зореслав (Киев)
04.07.2021 в 14:21
Шевченко так не думает, что бы вышел Довбик надо кому то ногу сломать.
Ответить
+4
-2
vituynia (Черкассы)
04.07.2021 в 14:13
Лучшие игроки сборной Украины на Евро: 1) Фортуна 2) Довбик 3) Бущан.
Ответить
+4
-1
Sandra777 (Львів)
04.07.2021 в 13:54
Тільки шевченко небачив що Ярмоленка треба міняти на 20 хв ,фоменку номер 2
Ответить
+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.07.2021 в 13:56
На кого?
Ответить
+1
-5
aleks68
04.07.2021 в 13:58
на тебя долб....ба
+6
-4
Зореслав (Киев)
04.07.2021 в 14:22
На Довбика или Соболя или юнца-туриста из Шахтера
+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.07.2021 в 14:37
Алекс с айкью 68 , место долбо..ба уже тобой занято :)
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.07.2021 в 13:46
Все вірно, але найгіршим був Матвієнко за 45 млн.
Ответить
+4
-6
aleks68
04.07.2021 в 14:00
за брёвнами из динамо уже очередь в европе?прикрой своё вонючее е....о падаль
Ответить
+4
-5
dmitroj88
04.07.2021 в 13:45
Его уровень вторая лига!
Ответить
+3
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.07.2021 в 13:55
А твій рівень це параша
Ответить
+2
-3
dmitroj88
04.07.2021 в 13:59
Смешно слышать о паРашах от электората Мертверчука
+1
-5
aleks68
04.07.2021 в 14:00
продолжай сосать у суркисов и не гавкай
+2
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.07.2021 в 14:39
Жо порожденный алекс - ты опять про сосать? Бамбасское детство сказывается? :)
+2
0
Hanter44 (Baburka)
04.07.2021 в 13:38
Все видели матч. и все прекрасно понимают ,насколько можно верить этим подсчетам и кому они выгодны.
Ответить
+5
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...