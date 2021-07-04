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InStat-индекс: Миколенко - лучший игрок матча с Англией в составе Украины, худший - Ярмоленко
Неоднозначные итоги
фото - Олександр Приходько
Статистическо-аналитическая платформа InStat вывела свои оценки игрокам сборной Украины в матче против Англии (четвертьфинал чемпионата Европы 2020, 0:4). Лучшим в составе "сине-желтых" стал Виталий Миколенко – InStat-индекс 328. Он отдал 62 передачи, 94 процента из которых – точные, провел одиннадцать единоборств, из которых 82 процента успешных. Заработал на себе один фол, сделал один навес, допустил три потери мяча, две из которых – на своей половине поля. Четыре раза овладевал мячом в неочевидных ситуациях.
Худшим по InStat-индексу игроком сборной Украины в этом матче стал Андрей Ярмоленко – 243. Допустил два фола, на себе заработал только один. Отдал 33 передачи, из которых точных – 67 процентов. Одна ключевая передача, один навес, семь потерь мяча, три из которых – на своей половине поля. Дважды овладевал мячом в неочевидных ситуациях.
Скриншот - InStat
Лучшим в составе Англии стал Гарри Кейн. Его индекс – 418. Худший игрок Англии, - Доминик Кальверт-Льюин, - имеет индекс выше, чем у Ярмоленко: 249. Но англичанин провел на поле всего 17 минут, а украинец – 94.
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