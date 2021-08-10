Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ готова помочь Реброву с расторжением контракта - источник
Все ради сборной
Фото: telepinezopont / Автор – неизвестен
В понедельник, 9 августа состоялось заседание Исполкома УАФ, на котором планировалось назначить нового главного тренера сборной Украины. Однако Сергей Ребров пока не возглавил главную команду страны, поскольку нынешний клуб тренера "Аль-Айн" не хочет отпускать специалиста.
Как сообщает журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук, УАФ готова помочь Реброву выплатить компенсацию "Аль-Айну" за расторжение контракта, если эта сумма не будет превышать один миллион евро.
Между тем, СМИ сообщают, что в УАФ рассматривают кандидатуру Александра Петракова на случай, если Сергей Ребров сейчас не сможет возглавить сборную. Под руководством Петракова, напомним, сборная U-20 выиграла молодежный чемпионат мира.
Популярное сейчас
- СМИ: Генеральный директор Барселоны сделал новое предложение Лионелю Месси
- Стало известно, какой номер Месси возьмет в ПСЖ, и что Барселона будет делать с десяткой в новом сезоне
- Шахтер - Генк. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10 августа 2021
- Стали известны условия контракта Реброва в сборной Украины
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО
Новости по теме
- 22:52 Украинские Источник: Александр Петраков рассматривается УАФ как второй претендент на главного тренера сборной
- 20:10 Украинские Исполком УАФ обговорил вопрос назначения нового тренера сборной. Решение пока отложили
- 23:00 Украинские Павелко: Ребров - это перспектива. Он видит большие шансы на ЧМ-2022