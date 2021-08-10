УАФ готова помочь Реброву с расторжением контракта - источник

В понедельник, 9 августа состоялось заседание Исполкома УАФ, на котором планировалось назначить нового главного тренера сборной Украины. Однако Сергей Ребров пока не возглавил главную команду страны, поскольку нынешний клуб тренера "Аль-Айн" не хочет отпускать специалиста.

Как сообщает журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук, УАФ готова помочь Реброву выплатить компенсацию "Аль-Айну" за расторжение контракта, если эта сумма не будет превышать один миллион евро.

Между тем, СМИ сообщают, что в УАФ рассматривают кандидатуру Александра Петракова на случай, если Сергей Ребров сейчас не сможет возглавить сборную. Под руководством Петракова, напомним, сборная U-20 выиграла молодежный чемпионат мира.