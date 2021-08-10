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УАФ готова помочь Реброву с расторжением контракта - источник

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Все ради сборной

УАФ готова помочь Реброву с расторжением контракта - источник

Фото: telepinezopont / Автор – неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 9 августа состоялось заседание Исполкома УАФ, на котором планировалось назначить нового главного тренера сборной Украины. Однако Сергей Ребров пока не возглавил главную команду страны, поскольку нынешний клуб тренера "Аль-Айн" не хочет отпускать специалиста.

Как сообщает журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук, УАФ готова помочь Реброву выплатить компенсацию "Аль-Айну" за расторжение контракта, если эта сумма не будет превышать один миллион евро.

Между тем, СМИ сообщают, что в УАФ рассматривают кандидатуру Александра Петракова на случай, если Сергей Ребров сейчас не сможет возглавить сборную. Под руководством Петракова, напомним, сборная U-20 выиграла молодежный чемпионат мира.

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В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины УАФ
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Комментарии (15)
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oda1979 (Запорожье)
10.08.2021 в 14:56
Это конгениально:)) наверное впервые в истории, что федерация футбола выкупала тренера:))
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
10.08.2021 в 14:52
для надежности завалить дело нужно, чтобы его еще зеленский взял под личный контроль. Бо щас там павелки "нарешают". А всего-то было делов - предложить вменяемый по срокам контракт Богданычу
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0
0
dalexx (Украина)
10.08.2021 в 14:43
За все проблемы благодарите Шевченко, который затянул в это болото!
Ответить
+2
-2
karpatoman (Львів)
10.08.2021 в 14:45
Хай Шева тепер і платить той мільйон, чи скільки там ті араби захочуть.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
10.08.2021 в 14:53
а как его заставишь? не на основе же никакими бумагами не подтвержденных кумовских договорняков
0
0
vlotko (Броди)
10.08.2021 в 14:55
Міг би Шевченко шепнути Реброву на вушко: " Я іду з збірної, не поспішай з арабами "
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0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
10.08.2021 в 14:40
Петракову - 64 года. Всю сознательную жизнь тренировал только безусых юнцов и молодежь. Во взрослом футболе - никакого авторитета. Да возьмите на 10 лет моложе Григорчука или на 6 лет старшего Маркевича. Или Вернидуба выкупите за пару гривен из Молдовы)
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
10.08.2021 в 14:51
не из Молдовы, а тамошней "наротной республики". в остальном так и есть
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0
0
xapyga (Запорожье)
10.08.2021 в 15:00
Григорчук с его последними результатами вообще левый в этой компании
Ответить
0
0
Caballero (Fale town Fale state)
10.08.2021 в 14:39
Урки звикли все вирішувати грошима.
Ответить
+1
0
avatar
okolegko (Київ)
10.08.2021 в 14:33
УАФ уже допоміг виграти справу проти кантонів, тепер допоможе перейти Реброву. Ну-ну...
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+4
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
10.08.2021 в 14:25
Це вже не смішно. Це вже ганьба громадської організації на ім'я УАФ. Та й взагалі за такі речі слід підіймати питання доцільності перебування Павлелька на чолі УАФ
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+1
0
avatar
armik (Киев)
10.08.2021 в 14:19
Нахрена он вообще кому всрался Развалил ДК, неужели этого мало?
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0
-3
Джим Слэйд (Харьков)
10.08.2021 в 14:24
Так развалил, что аж единственный за 20 лет, кто их в плей-офф вывел.
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+3
0
vadooo (Слатино)
10.08.2021 в 14:06
Миллион туда , миллион сюда. Неужели больше никого нет с меньшими проблемами?
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0
-1


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