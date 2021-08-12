Стартовала продажа билетов на матч квалификации ЧМ-22 Украина - Франция

Стартовала продажа билетов на матч квалификации чемпионата мира 2022 года между национальными сборными Украины и Франции.

Игра состоится 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45.

УАФ в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины приняла во внимание все существующие протоколы и готова обеспечить присутствие зрителей на матче Украина - Франция.

Приобрести билеты можно только онлайн на сайте онлайн на сайте ticketsbox.com.

Стоимость билетов:

Public-сегмент - от 250 до 1000 грн;

Business-cегмент - от 1500 до 5000 грн.

Напомним, что один человек может приобрести не более четырех билетов.

Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно).

В связи с ситуацией с COVID-19 все лица, привлеченные к матчу, должны придерживаться всех санитарных норм и правил.