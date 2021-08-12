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Стартовала продажа билетов на матч квалификации ЧМ-22 Украина - Франция
Поединок между сборными состоится в Киеве
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стартовала продажа билетов на матч квалификации чемпионата мира 2022 года между национальными сборными Украины и Франции.
Игра состоится 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45.
УАФ в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины приняла во внимание все существующие протоколы и готова обеспечить присутствие зрителей на матче Украина - Франция.
Приобрести билеты можно только онлайн на сайте онлайн на сайте ticketsbox.com.
Стоимость билетов:
Public-сегмент - от 250 до 1000 грн;
Business-cегмент - от 1500 до 5000 грн.
Напомним, что один человек может приобрести не более четырех билетов.
Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.
После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно).
В связи с ситуацией с COVID-19 все лица, привлеченные к матчу, должны придерживаться всех санитарных норм и правил.
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