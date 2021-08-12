В УАФ снова перенесли дату назначения главного тренера сборной Украины

Ежли подумать то сборной тренер как бы и не нужен. Игроки не малые дети. Куда пинать мячик и куда бежать разберутся. И денежек сэкономить можно на премии руководству УАФ. Надо ж прогрессивно мыслить. Диджитализация там . Кандидатов в сборную голосованием на сайте каком-нить отбирать.