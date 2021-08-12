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В УАФ снова перенесли дату назначения главного тренера сборной Украины
Придется снова немного подождать
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Руководитель пресс-службы УАФ Ярема Городчук сообщил, когда ассоциация примет решение по новому тренеру сборной Украины.
"Сегодня, 12 августа решения не будет. Скорее всего, оно будет в ближайшее время, в начале следующей недели", - сказал Городчук.
Ранее Meta-ratings информировали, что вопрос назначения нового главного тренера сборной Украины перенесен на 17 августа.
Добавим, что УАФ обещала объявить нового наставника еще 9 августа, но впоследствии перенесла решение на 12 августа.
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