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В УАФ снова перенесли дату назначения главного тренера сборной Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Придется снова немного подождать

В УАФ снова перенесли дату назначения главного тренера сборной Украины

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Руководитель пресс-службы УАФ Ярема Городчук сообщил, когда ассоциация примет решение по новому тренеру сборной Украины.

"Сегодня, 12 августа решения не будет. Скорее всего, оно будет в ближайшее время, в начале следующей недели", - сказал Городчук.

Ранее Meta-ratings информировали, что вопрос назначения нового главного тренера сборной Украины перенесен на 17 августа.

Добавим, что УАФ обещала объявить нового наставника еще 9 августа, но впоследствии перенесла решение на 12 августа.

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В статье: Украина УАФ
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Источник:
Радіо Свобода

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Комментарии (12)
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bobryshov oleksandr (Покров)
12.08.2021 в 15:42
Задрали ці придуркуваті павелкі-кавелки, вже гра на носу, а воно соплі жує!!! Тим паче такий класний тренер вільний а воно носом круте я маю на увазі Маркевича!!!
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0
0
Caballero (Fale town Fale state)
12.08.2021 в 15:23
Для Павелки головне, щоб не Маркевич.
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0
0
Дядько Петро (Волинь)
12.08.2021 в 15:22
попросять цигана тимчасово керувати, адже основа збірної - Динамо, тому і і нічого придумувати не треба.
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0
0
wist15 (Киев)
12.08.2021 в 15:13
Андоюшенька подосрал всем реально. Да и УАФ чудаки на букву М. Костышина поставьте. Уже реально хопуй
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+1
0
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
12.08.2021 в 15:11
Я ж казав: "після дощичку в четвер". Тут плакати треба, а Павелко посміхається!...
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0
0
СТОП крот (Киев)
12.08.2021 в 14:51
Какие же клоуны все это дерьмoвoe УАФ....
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+4
0
ratio (Дн-жинск)
12.08.2021 в 14:35
Ежли подумать то сборной тренер как бы и не нужен. Игроки не малые дети. Куда пинать мячик и куда бежать разберутся. И денежек сэкономить можно на премии руководству УАФ. Надо ж прогрессивно мыслить. Диджитализация там . Кандидатов в сборную голосованием на сайте каком-нить отбирать.
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+5
-1
Джим Слэйд (Харьков)
12.08.2021 в 15:30
Ага, все так и происходит. Тренер - бесполезная профессия, мячик же и так пинать умеют
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+1
0
football_soccer (Украина)
12.08.2021 в 14:31
эти скотыняки вообще отдают себе отчет, что сборной играть следующий официальный матч уже меньше через 3 недели? болт окончательно положен на этот отбор?
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+5
0
Arni-86 (Одесса)
12.08.2021 в 14:27
Скорее всего не могут договорится с Ребровым, и все закончится тем что в последние дни назначат Лесика и будет пиз..ц
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+4
0
ДимаSv (Одесса)
12.08.2021 в 14:17
Ну да, тут до Франции еще немного подождать...
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+4
0
avatar
Romerik (YNWA)
12.08.2021 в 14:12
Я думаю ще можна почекати з місяць. Куда спішити. Треба ретельніше обирати кандидатів...
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+4
0


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