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Цыганык: Петраков будет работать в сборной Украины до тех пор, пока Ребров не сможет возглавить команду

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В УАФ нашли временщика

Цыганык: Петраков будет работать в сборной Украины до тех пор, пока Ребров не сможет возглавить команду

УАФ

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык поделился инсайдерской информацией о перестановках на тренерском мостике сборной Украины.

"17 августа все решится. Еще остаются шансы на то, что Ребров может договориться с Аль-Айном. Сам Ребров поставил довольно жесткие условия и в ближайшее время может расторгнуть контракт с этим клубом.

Если же этого не произойдет, то завтра исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины будет объявлен Александр Петраков.

Сергей Ребров будет тренером сборной Украины и будет полноценным тренером, но только тогда, когда будут решены все вопросы с нынешним клубом. Петраков работать до тех пор, пока Сергей Ребров не сможет возглавить сборную Украины. Когда это произойдет, Петраков спокойно уступит место главного и продолжит дальше работать с юношескими сборными", - заявил Цыганык.

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В статье: Сергей Ребров Украина Игорь Цыганык Александр Петраков
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Источник:
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Комментарии (4)
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Водитель трамвая (Бухарест)
16.08.2021 в 20:12
Отличная мотивация!
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Comment06 (Украина)
16.08.2021 в 20:03
Вот оно чё, Михалыч! Еще ни разу не тренировал- а уже незаменимый!
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.08.2021 в 19:48
Я теж так думаю, і сподіваюсь, що так і буде.
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vgolovan (полтава)
16.08.2021 в 19:46
это ты сам придумал или кто подсказал или это у тебя уже клиническое - это для цыганыка
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