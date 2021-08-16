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Цыганык: Петраков будет работать в сборной Украины до тех пор, пока Ребров не сможет возглавить команду
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УАФ
Украинский журналист Игорь Цыганык поделился инсайдерской информацией о перестановках на тренерском мостике
"17 августа все решится. Еще остаются шансы на то, что Ребров может договориться с Аль-Айном. Сам Ребров поставил довольно жесткие условия и в ближайшее время может расторгнуть контракт с этим клубом.
Если же этого не произойдет, то завтра исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины будет объявлен Александр Петраков.
Сергей Ребров будет тренером сборной Украины и будет полноценным тренером, но только тогда, когда будут решены все вопросы с нынешним клубом. Петраков работать до тех пор, пока Сергей Ребров не сможет возглавить сборную Украины. Когда это произойдет, Петраков спокойно уступит место главного и продолжит дальше работать с юношескими сборными", - заявил Цыганык.
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