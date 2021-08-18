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"Спасибо, Мистер!"- Зинченко поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины
Александр высоко оценил работу специалиста
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
24-летний игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил бывшего главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.
"Когда я был ребенком, то не мог даже мечтать о личной встрече с вами и том, что у меня будет возможность учиться у вас футболу.
Спасибо огромное, Мистер, вам и вашему фантастическому штабу за все, что сделали для меня, команды и всей страны", – написал Зинченко.
Накануне, и.о. главного тренера сборной Украины был назначен Александр Петраков.
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