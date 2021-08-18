"Спасибо, Мистер!"- Зинченко поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины

24-летний игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил бывшего главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

"Когда я был ребенком, то не мог даже мечтать о личной встрече с вами и том, что у меня будет возможность учиться у вас футболу.

Спасибо огромное, Мистер, вам и вашему фантастическому штабу за все, что сделали для меня, команды и всей страны", – написал Зинченко.

Накануне, и.о. главного тренера сборной Украины был назначен Александр Петраков.