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"Спасибо, Мистер!"- Зинченко поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Александр высоко оценил работу специалиста

"Спасибо, Мистер!"- Зинченко поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

24-летний игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил бывшего главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

"Когда я был ребенком, то не мог даже мечтать о личной встрече с вами и том, что у меня будет возможность учиться у вас футболу.

Спасибо огромное, Мистер, вам и вашему фантастическому штабу за все, что сделали для меня, команды и всей страны", – написал Зинченко.

Накануне, и.о. главного тренера сборной Украины был назначен Александр Петраков.

Читайте такжеШевченко уходит, завалив отбор ЧМ-2022. Его еще и благодарят за это. А с кого теперь спрашивать?!

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В статье: Андрей Шевченко Украина Александр Зинченко
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 14:16
"Спасибо" что просрали два матча с лузерами и свалили нахрен.
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0
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trafalgar (Запорожье)
18.08.2021 в 13:56
Мистер это Луческу,какой на х рен Шева
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
18.08.2021 в 13:54
ээээ.. нуууу.. карочее, ты Зина все понял, как играть??!! Огромное спасибо, Мистер, я многому у ВАС научился!! Ээээ.. нуууууу, мистер - это же Луческо!! Такя я тоже не Зинченко, а Седан!! Ээээ...нуууу... повтори!!
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0
-3
Orest_ua (Kyiv)
18.08.2021 в 13:55
Опохмелись
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
18.08.2021 в 13:35
Зина и тут 5 копеек вставил --хитрый малый
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