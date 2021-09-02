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Отравился сэндвичами? Стало известно, почему Степаненко пропустил матч с Казахстаном

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У футболиста поднялась температура

Отравился сэндвичами? Стало известно, почему Степаненко пропустил матч с Казахстаном

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский объяснил, почему Тарас Степаненко не попал в заявку на матч отбора ЧМ-2022 с Казахстаном (2:2).

"Тарас, к сожалению, отравился. Предполагаем, что, возможно, сэндвичами во время перелета. У него поднялась температура.

Сейчас ситуация нормализовалась, температура в норме, но Тарас обессиленный. Он не мог быть готов к этому матчу, но будет восстанавливаться. Рассчитываем, что к матчу с Францией будет готов", – сказал Глывинский.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Казахстан Александр Глывинский
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Источник:
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Комментарии (5)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.09.2021 в 09:45
Овсяными печеньками… блин, кто у них там работает???
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
02.09.2021 в 09:29
Профі футболіст , сендвічі???!!! Маячня якась. Тупа відмазка
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
02.09.2021 в 08:16
Отравился Тарас, а обасралась команда
Ответить
+7
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.09.2021 в 08:28
+1.
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.09.2021 в 09:39
один - за всех, все - за одного!
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0
0


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