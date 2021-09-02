Отравился сэндвичами? Стало известно, почему Степаненко пропустил матч с Казахстаном

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский объяснил, почему Тарас Степаненко не попал в заявку на матч отбора ЧМ-2022 с Казахстаном (2:2).

"Тарас, к сожалению, отравился. Предполагаем, что, возможно, сэндвичами во время перелета. У него поднялась температура.

Сейчас ситуация нормализовалась, температура в норме, но Тарас обессиленный. Он не мог быть готов к этому матчу, но будет восстанавливаться. Рассчитываем, что к матчу с Францией будет готов", – сказал Глывинский.