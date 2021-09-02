Федецкий – о ничьей Украины с Казахстаном: Это катастрофа

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Артем Федецкий подвел итоги матча с Казахстаном (2:2), который прошел в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Это реально катастрофа. Нельзя говорить про нефарт. Иметь столько моментов, которых хватило бы на весь отборочный цикл, и не реализовать... У меня нет слов.

Я немного понимаю состояние парней, но это не Франция и не Испания. Это Казахстан, которому мы должны набивать торбу, и спокойно готовиться к Франции. Это футбольная катастрофа", — подытожил Федецкий.