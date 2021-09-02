  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Федецкий – о ничьей Украины с Казахстаном: Это катастрофа
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федецкий – о ничьей Украины с Казахстаном: Это катастрофа

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Украинцы упустили победу на последних минутах матча

Федецкий – о ничьей Украины с Казахстаном: Это катастрофа

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Артем Федецкий подвел итоги матча с Казахстаном (2:2), который прошел в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Это реально катастрофа. Нельзя говорить про нефарт. Иметь столько моментов, которых хватило бы на весь отборочный цикл, и не реализовать... У меня нет слов.

Я немного понимаю состояние парней, но это не Франция и не Испания. Это Казахстан, которому мы должны набивать торбу, и спокойно готовиться к Франции. Это футбольная катастрофа", — подытожил Федецкий.

Читайте такжеКополовец: Если бы были Федецкий, Езерский, Лужный, то сегодня п***лей получило бы полкоманды
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий Украина Казахстан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Медведь с балалайкой (Харьков)
02.09.2021 в 09:59
Все правильно сказал, сборная - позорники
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...