Левченко: Сборная Украины пропустила два идентичных гола - наш правый фланг провалился

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Евгений Левченко подвел итоги матча с Казахстаном (2:2), который прошел в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Мы пропустили два идентичных гола. Будем откровенны, наш правый фланг сегодня провалился. Караваев, когда идет простой перевод мяча, по каким-то причинам дает бить два раза, и Валиулин забивает эти голы легко и просто.

Я понимаю разочарование ребят, понимаю, насколько сложно это принять, но для футбола Украины это действительно катастрофа. Если ты не можешь реализовать столько моментов, потом на 93 минуте забиваешь сложный, рабочий гол, а потом в идентичной ситуации снова пропускаешь - для меня это непонятно.

Два гола в таком ключе – это просто позор", - считает Левченко.