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Левченко: Сборная Украины пропустила два идентичных гола - наш правый фланг провалился
Эксперт высказался о ничьей Украины с Казахстаном
Фото: Footballua.tv
Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Евгений Левченко подвел итоги матча с Казахстаном (2:2), который прошел в рамках отбора к ЧМ-2022.
"Мы пропустили два идентичных гола. Будем откровенны, наш правый фланг сегодня провалился. Караваев, когда идет простой перевод мяча, по каким-то причинам дает бить два раза, и Валиулин забивает эти голы легко и просто.
Я понимаю разочарование ребят, понимаю, насколько сложно это принять, но для футбола Украины это действительно катастрофа. Если ты не можешь реализовать столько моментов, потом на 93 минуте забиваешь сложный, рабочий гол, а потом в идентичной ситуации снова пропускаешь - для меня это непонятно.
Два гола в таком ключе – это просто позор", - считает Левченко.
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