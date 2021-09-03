  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Эксперт: Тренерский штаб должен был среагировать в концовке матча после второго забитого мяча
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт: Тренерский штаб должен был среагировать в концовке матча после второго забитого мяча

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Сергей Морозов говорит, что ничья с Казахстаном - это тренерский недочет

Эксперт: Тренерский штаб должен был среагировать в концовке матча после второго забитого мяча

uaf.ua

Новина українською

Бывший полузащитник, а сейчас эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Сергей Морозов проанализировал игру отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина (2:2).

"Мы могли выиграть со счетом 5:0, а могли проиграть 2:3. Тут момент связан с управлением игрой. У нас молодой тренерский штаб, который впервые работает в национальной команде. Желаю, чтобы моменты управления игрой были до конца.

Эйфория и радость - это больше для болельщиков. А для профессиональных тренеров и игроков эйфория после матча и положительного результата. Поэтому тренерский штаб должен был среагировать в концовке матча после второго забитого мяча. Нужно было перевести игру на половину поля соперника, завязать борьбу, взять мяч под контроль. Психология двух минут неуправления заставила нас сохранять счет 2:1. Мы его не сохранили", — сказал Морозов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Сергей Морозов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...