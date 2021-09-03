Эксперт: Тренерский штаб должен был среагировать в концовке матча после второго забитого мяча

Бывший полузащитник, а сейчас эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Сергей Морозов проанализировал игру отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина (2:2) .

"Мы могли выиграть со счетом 5:0, а могли проиграть 2:3. Тут момент связан с управлением игрой. У нас молодой тренерский штаб, который впервые работает в национальной команде. Желаю, чтобы моменты управления игрой были до конца.

Эйфория и радость - это больше для болельщиков. А для профессиональных тренеров и игроков эйфория после матча и положительного результата. Поэтому тренерский штаб должен был среагировать в концовке матча после второго забитого мяча. Нужно было перевести игру на половину поля соперника, завязать борьбу, взять мяч под контроль. Психология двух минут неуправления заставила нас сохранять счет 2:1. Мы его не сохранили", — сказал Морозов.