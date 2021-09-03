Жабченко: После второго гола казахов возник вопрос - почему не доверяют молодому Дмитрию Ризныку?

Экс-игрок сборной Украины Игорь Жабченко поделился своими впечатлениями о противостоянии национальной команды с Казахстаном (2:2) .

"В том, что наши ребята потеряли ценные очки, они виноваты сами. Ведь еще в первом тайме должны были решить судьбу матча в свою пользу.

Однако стоило им ослабить давление после перерыва, как казахи почувствовали себя вольготно и все закончилось для украинцев плачевно. А иначе и нельзя назвать итоговый счет.

Кстати, когда вышедший на замену Даниил Сикан в компенсированное время забил второй гол, я подумал: "А Петраков-то фартовый и в национальной сборной". Ведь в тренерских кругах нового тренера нашей сборной часто называют фартовым за победы, как говорят, на жилах его предыдущих команд. Но не тут-то было: казахи успели на "флажке" сравнять счет, снова забив Андрею Пятову в ближний, вратарский угол. Возник вопрос: почему не доверяют молодому Дмитрию Ризныку.

Шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира еще остались, но они - минимальны. И чтобы наверстать упущенное, нужно 4 сентября побеждать Францию – чемпионов мира", - сказал Жабченко.