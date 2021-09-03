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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Жабченко: После второго гола казахов возник вопрос - почему не доверяют молодому Дмитрию Ризныку?

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

И снова возвращаемся к вратарскому вопросу

Жабченко: После второго гола казахов возник вопрос - почему не доверяют молодому Дмитрию Ризныку?

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Игорь Жабченко поделился своими впечатлениями о противостоянии национальной команды с Казахстаном (2:2).

"В том, что наши ребята потеряли ценные очки, они виноваты сами. Ведь еще в первом тайме должны были решить судьбу матча в свою пользу.

Однако стоило им ослабить давление после перерыва, как казахи почувствовали себя вольготно и все закончилось для украинцев плачевно. А иначе и нельзя назвать итоговый счет.

Кстати, когда вышедший на замену Даниил Сикан в компенсированное время забил второй гол, я подумал: "А Петраков-то фартовый и в национальной сборной". Ведь в тренерских кругах нового тренера нашей сборной часто называют фартовым за победы, как говорят, на жилах его предыдущих команд. Но не тут-то было: казахи успели на "флажке" сравнять счет, снова забив Андрею Пятову в ближний, вратарский угол. Возник вопрос: почему не доверяют молодому Дмитрию Ризныку.

Шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира еще остались, но они - минимальны. И чтобы наверстать упущенное, нужно 4 сентября побеждать Францию – чемпионов мира", - сказал Жабченко.

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В статье: Украина Казахстан Игорь Жабченко Дмитрий Ризнык
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Комментарии (8)
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football_soccer (Украина)
03.09.2021 в 22:52
казах в упор стрелял, да ещё и мяч на ногу лёг идеально. И праймовый Буффон не спас бы , когда в защите играет такая потеряшка Караваев.
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0
0
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Американец 2000
03.09.2021 в 22:05
Хватит нести бред ! Пятов отлично стоял ! На его месте любой вратарь штук 5 пропустил ! Посмотрите какой гол пропустил вратарь Испании - тоже возле плеча ! Так же и вратарь Швеции пропустил возле плеча своего ! Когда бьют с близкого расстояния - мяча не видно вратарю , он летит как пуля !Хватит гнобить Пятова на сегодня - он лучший !!!
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0
-2
Vlad21
03.09.2021 в 21:48
Вопрос не глупый, - Пятов уже ветеран и его работа в рамке за последний период стала не стабильной и вызывает много вопросов. Приседать перед ударом в ближний угол не совсем обязательно нужно было приседать. Это ближний угол. Молодые пацаны такие как Ризнык, Трубин да и Панькив наверняка закрывают этот вопрос. Ждем Жору.
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+2
-2
avatar
Американец 2000
03.09.2021 в 22:07
Молодые пацаны такие как Ризнык, Трубин да и Панькив по 10 штук пропустили бы , хватит нести аххинею (((( Жору он ждёт (((((( - Васю жди (((((
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0
-2
Trztrqtr (Украина)
03.09.2021 в 21:02
Глупый вопрос. Пятов нормально стоял. Иначе вопросы нужно задавать всем кто не забивал голы.
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+4
-7
Helly (Киев)
03.09.2021 в 21:17
ляпов сосал
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+3
-4
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Spokoyno (Київ)
03.09.2021 в 21:50
Стояв нормально... Утім воротар повинен все робити, щоб не пропустити... Зупинити череду помилок та недопрацювань / непередбачених помилок партнерів Бо він, як правило, останній "перед лінією воріт" А Андрій просто "нормально стоял"!
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+1
-1
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Американец 2000
03.09.2021 в 22:09
Я тебя понял - Пятов должен был выскочить в защиту и опередить Караваева (((((
0
-2


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