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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков: Французы такие же люди, как и мы. Разве что они лягушек едят, а мы – нет

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

Предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины перед матчем с Францией

Петраков: Французы такие же люди, как и мы. Разве что они лягушек едят, а мы – нет

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков перед матчем отбора ЧМ-2022 с Францией провел традиционную пресс-конференцию, где ответил на вопросы представителей СМИ.

- Кто заменит Александра Зинченко в матче с Францией? И насколько болезненной является эта потеря для команды?

- Зинченко есть кому заменить. Переборы карточек сейчас пойдут во всех командах, все будут пропускать матчи. Кем именно мы его заменим – завтра увидите.

- Что вы сказали команде после игры с Казахстаном?

- Сказал команде, что все впереди. Надо не расстраиваться, играть дальше. Надо выигрывать у Франции.

- В матче с Казахстаном вы заменили Романа Яремчука потому, что он плохо чувствовал себя после прививки. Как он чувствует себя сейчас?

- Я говорил с ним, все хорошо. Он готов играть завтра в полную силу.

- Зубков, Харатин и Степаненко не смогли принять участие в предыдущем матче. В каком состоянии они сейчас? Могу ли они выйти с первых минут против Франции?

- Смогут выйти. Степаненко чувствует себя хорошо, тренируется в полную силу. Он будет завтра играть. То же самое касается и Зубкова. Харатин тоже чувствует себя хорошо, он подписал контракт с «Легией», у него все хорошо, завтра увидим.

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- Много стрел после матча с Казахстаном полетело в Александра Караваева. Каково его психологическое состояние сейчас?

- Да, стрел было много. Футбол – командный вид спорта, все ошибаются. Запомните, в футболе к взятию ворот всегда приводит цепь ошибок. Он много отыграл за сборную, много помог. Все бывает в футболе, команда ему тоже помогла, чтобы он отошел. Мы на него рассчитываем и двигаемся дальше.

- Боится ли Украина играть с Францией, учитывая, что Мбаппе не будет, а Франция не выигрывает уже четыре матча?

- Мы тоже уже много матчей не можем победить. А Мбаппе – это очень хороший игрок, звезда мирового уровня. Я думаю, что у Франции есть кем его заменить.

- Как команда отреагировала на ваши острые слова после матча?

- Я ничего такого не сказал. Подбодрил их, сказал, что впереди еще Франция. Не надо никого бояться, они такие же люди, как и мы. Разве что они лягушек едят, а мы – нет, все.

- В чем разница между вашей нынешней работой и работой с молодежью? Вы открыли для себя что-то новое как тренер за последние недели?

- Разница есть, я это уже увидел. Молодые ребята слушали меня с открытым ртом, здесь нужен другой подход, они уже титулованные игроки. Я много с ними общаюсь, они мне много помагают, особенно такие опытные, как Пятов, Ярмоленко.

- В последних матчах сборной не хватает свежести и выносливости на 90 минут. Что с этим делать?

- Да, я тоже увидел, что не хватает свежести. Сейчас все по-другому. Многие ребята играли еще 28-го, 29-го числа, потом перелет, искусственное поле. Я сам увидел, что после 70-й минуты команда устала, первый тайм играли очень хорошо, все выполняли.

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В статье: Украина Франция Александр Петраков
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (43)
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oda1979 (Запорожье)
03.09.2021 в 19:57
Типичный зашоренный колхоз..
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+1
0
MaximSK (Киев)
03.09.2021 в 19:49
Думаю сейчас не время так шутить после такого позорного матча с Казахстаном, надеюсь после завтрашней игры настроение у него будет хорошее и будет также шутить. Пока он больше смахивает на физрука.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
03.09.2021 в 19:53
Так и есть. Пока в голосе сочится ирония и пустота. Думаю он и сам понятия не имеет как играть с Францией. А слова «нужно выигрывать» это так себе мотивация. Пока действительно выглядит, что не по сеньке шапка. Дай Бог чтоб я ошибался.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.09.2021 в 19:40
Та в принципе уже могут быть лягушки в голове.
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+1
0
avatar
Цап-царап (Харків)
03.09.2021 в 19:33
Жабоеды или салоеды - посмотрим...
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.09.2021 в 19:34
главное - вовремя перевернуть календарь!
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0
0
Wertu098 (бамбас )
03.09.2021 в 19:35
Лаптеногий оглянись,ты потерял кокошник)))
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0
-3
Рівнянин (Рівне)
03.09.2021 в 19:33
У кожного своя асоціація з Європою.Одному-демократія,іншому-корито,ще іншому-жаби.Мені особисто-ЛГБТ.
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+1
-2
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
03.09.2021 в 19:49
Бідолашка, латентний гей, всюди йому ЛГБТ ввижається. Не мучай себе внутрішнім конфліктом, природу не здолати, піддавайся і віддавайся, хоч задоволення отримаєш, і, може, перестанеш так ненавидіти ЛГБТ, арабів, хто там тобі ще в шаровари наcрав...
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
03.09.2021 в 19:13
Петраков, если хотелось хайпануть - сказал бы шото типа "они черные, а мы нет", был бы хайп до небес))
Ответить
+1
0
Рівнянин (Рівне)
03.09.2021 в 19:16
Ну так...Понапускали в країну цієї арабської бидлоти,а зараз не знають куди їх засунуть.
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
03.09.2021 в 19:19
ну, не только арабской. и куда ж их теперь засунешь - граждане, с паспортами)
+1
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
03.09.2021 в 19:47
Нє шоб як в нас, своя бидлота, ріднесенька, як от ти? Господи, де ви беретеся, таке от расистське гімно?
+1
0
Рівнянин (Рівне)
03.09.2021 в 19:13
Ідиотизм.Всі чомусь зробили акцент на жабах.Хоча це образне порівняння,і на мій погляд вдале.
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+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
03.09.2021 в 19:41
Радянські стереотипи ще в головах.
Ответить
0
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
03.09.2021 в 19:09
Сборная-дно,тренер- колхозник.
Ответить
+2
-3
Рівнянин (Рівне)
03.09.2021 в 19:16
А ти -ГЕНІЙ!!!
Ответить
+1
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.09.2021 в 19:03
Де там французи?Ці "французи" банани їдять
Ответить
+2
-1
mzamyatin (tjyjrjtr)
03.09.2021 в 19:06
Любишь СЕKС?!Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ------- bit.do/vsisky
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
03.09.2021 в 19:42
Ты шо, конченый?
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
03.09.2021 в 18:59
Весело, тренер национально сборной рассказывает про жаб. Ну хоть жабоедами не назвал или лягушатниками, и на том спасибо. Клоун блин
Ответить
+6
-2
kalan-86 (Анкара)
03.09.2021 в 19:57
Он уже на второй кряду пресс-конференции жжёт. Надеюсь у него хоть какой-то план на игру есть. Хоть бы завтра нам всем не икнулось.
Ответить
0
0
nivroku (Odessa)
03.09.2021 в 18:53
По-моєму, він просто дурень. А Павелко - мерзотник. Павелкові - "сміттєву люстрацію"!
Ответить
+2
-3
Рівнянин (Рівне)
03.09.2021 в 19:09
А ти розумний? НІКОЛИ,розумна людина, не обізве когось іншого дурнем.
Ответить
0
-1
nivroku (Odessa)
03.09.2021 в 19:25
Таке бовкнути може тільки дурень.
+1
-2
Соколов (Никополь)
03.09.2021 в 18:45
Колхоз...
Ответить
+3
-4
Рівнянин (Рівне)
03.09.2021 в 19:18
Згідний.Нікополь-це дійсно колгосп.
Ответить
+1
-1
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
03.09.2021 в 18:29
Тренеру нац.збірної по футболу,не дуже личить зрівнювати кулінарію двох країн.
Ответить
+2
-3
Рівнянин (Рівне)
03.09.2021 в 19:17
Чому?
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.09.2021 в 18:27
Господи у него уровень колхоза
Ответить
+4
-5
nivroku (Odessa)
03.09.2021 в 18:54
Учитель физкультуры из райцентра
Ответить
+2
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
03.09.2021 в 18:17
Не сотвори себе кумира! Разочарован! :(
Ответить
+2
-3
Wertu098 (бамбас )
03.09.2021 в 18:15
Команда перешла на игру в 3 центральных защитника,и вы думаете,что за одну неделю тренировок они будут феерить??? Конте в Интере потребовалось пол года ,чтобы довести до автоматизма игру!!!
Ответить
+1
-2
kanoist (мариуполь)
03.09.2021 в 18:12
Что он такое парит, неужели это Чмо( караваев ) выйдет на поле?
Ответить
+1
-3
Wertu098 (бамбас )
03.09.2021 в 18:27
И не говори,надо было взять какое то даунецкое чмо из арендупольской будки!
Ответить
+4
-3
royalstas (Вінниця)
03.09.2021 в 18:09
Мда я бував у Франції і куштував цю страву, я тепер француз? Примітивний гумор стереотипний і не припустимий для тренера збірної. Те саме міг би сказати Де Шам що нови на відміну від Українців не їдять сала..... ну таке щось прям ні про що...
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+5
-4
avatar
Харьковчанин (Харків)
03.09.2021 в 18:09
В Вілково та інших місцях України також жаб готують у кафешках. Гадаю в збірній Франції їх ніхто не їсть.
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+3
-1
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Stuntriding (Киев)
03.09.2021 в 19:14
Когда то в Вилково было тихо, спокойно и красиво.Сейчас это гадюшник.
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0
0
Рівнянин (Рівне)
03.09.2021 в 19:21
Їдять.Ще й добавки просять.І нічого в цьому зазорного немає. Корейці он собак їдять....Кожному-своє.
Ответить
0
-1
Древний (Кривой Рог)
03.09.2021 в 18:04
Как можно будучи на такой должности рассуждать кто что ест....ты тренер или кто???
Ответить
+7
-2
avatar
Antolog (Одесса)
03.09.2021 в 18:01
Удачи вам! Верим, хаим, надеемся, поддерживаем , а потом опять гадим, но любя... есть ведь за что и гадить и поддерживать!)
Ответить
+5
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
03.09.2021 в 18:10
главное, чтобы не вылез глист олексин....
Ответить
+2
-4
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
03.09.2021 в 19:58
От ти їбанько...
+1
0


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