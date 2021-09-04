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Илья Близнюк: Сборная Украины должна прыгнуть выше головы в матче с Францией

Национальная сборная Украины
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Илья Близнюк: Сборная Украины должна прыгнуть выше головы в матче с Францией

Фото: Александр Приходько

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк поделился ожиданием от предстоящего поединка Украина – Франция в отборе к ЧМ-2022

"Пришлось услышать много мнений по поводу неудачи нашей сборной в матче с Казахстаном. Критики накинулись на отдельных игроков, разбирая их ошибки. Это делать легче всего, поэтому не хочется в такой трудный момент добивать ребят и тренерский штаб. Нет смысла. Если негативный результат, то виновата вся команда, а не отдельные футболисты. Один виноват, что позволил сделать длинную диагональную передачу с центра поля. Второй виноват, что проиграл верховую борьбу, а третий поиграл позицию и в скорости, когда была поставлена финальная точка в этой череде ошибок. А впереди не использовали много голевых моментов, и это также чья-то вина.

Главное - сделать правильные вывода и в матче с французами сборная должна прыгнуть выше головы, показать настоящую командную игру. Как будут играть, какую изберут тактику - это решение тренерского штаба, а мы только зрители этого действия, и от всей души желаем успеха нашей сборной. Еще есть шанс, а если он есть, то нужно за него бороться".

Напомним, матч Украина – Франция состоится в субботу, 4 сентября. Начало игры в 21:45. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка. Добавим, что Украина после четырех матчей имеет в своем активе четыре очка, Франция лидирует с восемью баллами.

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В статье: Франция Национальная сборная Украины отбор к ЧМ-2022
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Американец 2000
04.09.2021 в 11:47
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