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Павелко пообещал солидную премию сборной Украины за ничью против Франции
УАФ отблагодарит игроков и тренерский штаб
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что пообещал солидную премию сборной Украины за ничью против Франции (1:1).
"Я им пообещал премию за то, что они дали игру победную. Дали игру для зрителей, выложились после Казахстана. Я пообещал, что они за эту игру получат премию. Я уверен, что премия очень солидная.
Игроки поаплодировали и поблагодарили. Уверен, что они этого не просили, не ждали. Они не играли за деньги, за премию. Они отдавались болельщикам, команде, сборной. Конечно же, после такого приятно их удивить, сделать такой приятный сюрприз. Много ли в премии нулей? Да, очень", - сказал Павелко в эфире Великий футбол.
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