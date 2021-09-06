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Павелко пообещал солидную премию сборной Украины за ничью против Франции

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

УАФ отблагодарит игроков и тренерский штаб

Павелко пообещал солидную премию сборной Украины за ничью против Франции

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что пообещал солидную премию сборной Украины за ничью против Франции (1:1).

"Я им пообещал премию за то, что они дали игру победную. Дали игру для зрителей, выложились после Казахстана. Я пообещал, что они за эту игру получат премию. Я уверен, что премия очень солидная.

Игроки поаплодировали и поблагодарили. Уверен, что они этого не просили, не ждали. Они не играли за деньги, за премию. Они отдавались болельщикам, команде, сборной. Конечно же, после такого приятно их удивить, сделать такой приятный сюрприз. Много ли в премии нулей? Да, очень", - сказал Павелко в эфире Великий футбол.

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В статье: Украина Франция Андрей Павелко
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (11)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 10:18
Вот поэтому и норм сыграли! Все очень просто в современном футболе, деньги - лучшая мотивация!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2021 в 10:22
казахи и финны...деньги...мотивация...минус 6!)))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2021 в 10:15
премии должны быть по итогам отборочного цикла, а не "здесь выпишу/здесь не выпишу"! это для мотивации на весь цикл, а не на отдельные матчи. проср@ли победные игры с не самыми сильными соперниками - потеряли очки, снизив шансы на выход с первого места (было бы 11 против 9 у петухов после 5 туров), зато за ничью с петухами - нате, пжалста, с многими нулями... мож, и там какие-то откаты?
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
06.09.2021 в 09:40
А куму? Кум тоже хоче шоколодку
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2021 в 09:35
андрей пиарко
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+1
-1
Будєм разбіратся (Київ)
06.09.2021 в 09:25
Скільки часу ми будемо терпіти цю хитрожопу мразоту?!
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+1
-2
Acsakal (Kharkov)
06.09.2021 в 08:59
Пообіцяти - не значить оженитися.
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0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
06.09.2021 в 08:46
А за ничью с Казахстаном - штраф со многими нулями! Это просто не афишируется. Так что Павелко останется при "своих". Но зато какой пиар!
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+3
0
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ДВ (Одесса)
06.09.2021 в 08:36
Премия должна быть за выполнение поставленной цели ! а за ничьи с казахами тоже премии ?? Подлизнул павелко
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+4
0
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zloyded (Киев)
06.09.2021 в 08:51
Он не подлизнул, он делает все, чтобы отвернуть от себя внимание со скандалом с назначением тренера и поддобриться, а сам вор и бандюган! Этими своими действиями он в очередной раз подтверждаетт, что такому не место в футболе Украины!!!
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+3
0
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zloyded (Киев)
06.09.2021 в 08:34
Піар і нічого більше! У світли скандалу з призначенням тренера, Павелко хоче "купити" гарне ставлення до себе Премії і призові, у такому випадку, дають по завершенню відбіркового ціклу і за результатами змагань, а не встраюють таку клоунаду! Павелко треба терміново відстороняти від керівництва УАФ/ФФУ !!! Невже не видно що там коїться?!
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+2
0


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