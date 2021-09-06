Кривцов: Думаю, поедем в Катар как участники чемпионата мира

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился мнением о шансах команды выйти на ЧМ-2022.

- Поедем в Катар?

– Поедем.

- Как туристы или как участники?

– Думаю, как участники, – сказал Кривцов.

Отметим, что впереди у сборной Украины еще три матча в рамках отбора на ЧМ-2022. Дважды "сине-желтые" сыграют на выезде: против Финляндии и Боснии и Герцеговины, а также против последних – дома.

В среду, 8 сентября подопечные Александра Петракова сыграют товарищеский матч против Чехии в Пльзене. Начало — в 21:45.