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Кривцов: Думаю, поедем в Катар как участники чемпионата мира
Защитник верит, что команда пробьется на ЧМ-2022
УАФ/Павло Кубанов
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился мнением о шансах команды выйти на ЧМ-2022.
- Поедем в Катар?
– Поедем.
- Как туристы или как участники?
– Думаю, как участники, – сказал Кривцов.
Отметим, что впереди у сборной Украины еще три матча в рамках отбора на ЧМ-2022. Дважды "сине-желтые" сыграют на выезде: против Финляндии и Боснии и Герцеговины, а также против последних – дома.
В среду, 8 сентября подопечные Александра Петракова сыграют товарищеский матч против Чехии в Пльзене. Начало — в 21:45.
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