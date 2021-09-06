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Национальная сборная Украины

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Кривцов: Думаю, поедем в Катар как участники чемпионата мира

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Защитник верит, что команда пробьется на ЧМ-2022

Кривцов: Думаю, поедем в Катар как участники чемпионата мира

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился мнением о шансах команды выйти на ЧМ-2022.

- Поедем в Катар?

– Поедем.

- Как туристы или как участники?

– Думаю, как участники, – сказал Кривцов.

Отметим, что впереди у сборной Украины еще три матча в рамках отбора на ЧМ-2022. Дважды "сине-желтые" сыграют на выезде: против Финляндии и Боснии и Герцеговины, а также против последних – дома.

В среду, 8 сентября подопечные Александра Петракова сыграют товарищеский матч против Чехии в Пльзене. Начало — в 21:45.

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В статье: Сергей Кривцов Украина
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (7)
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VladKoval61 (Херсон)
06.09.2021 в 16:34
свежо предание да вериться с трудом
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+1
0
MaximSK (Киев)
06.09.2021 в 16:21
Сейчас надо думать как остаться в игре после октябрьских матчей, там нужны 2 победы, одними ничьями второе место не займешь. И даже если чудом пройдем в плей-офф, там будет мясорубка в плей-офф, туда могут попасть Испания, Нидерланды и Португалия. Попасть в ЧМ намного труднее чем там играть.
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
06.09.2021 в 16:15
"Поедем в Катар? Поедем, я в конторе поставил сто тысяч долларов на то что Украина поедет на Чемпионате Мира." Вот это, Серега были бы слова не мальчика, но мужа. А так: ...... - не мешки ворочать!
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+2
0
Соколов (Никополь)
06.09.2021 в 16:35
Где ты видел в составе кротов пацанов ?
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+1
-2
Caballero (Fale state)
06.09.2021 в 15:57
Молодець! Дурень думкою багатіє.
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+2
0
Соколов (Никополь)
06.09.2021 в 15:31
Привет всем дизлайковым от меня. Это я как авторитетный прогнозист заявляю. Ничейка с Финляндия и всё
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0
0
Соколов (Никополь)
06.09.2021 в 15:17
Ты оптимист. Туристами вы поедете
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0
-4


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