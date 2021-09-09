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Корниенко: Обидно пропускать за 10 секунд до финального свистка. Надо что-то с этим делать
Украина снова сыграла вничью
Фото Павла Кубанова - УАФ
Защитник сборной Украины Виктор Корниенко в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Считаю, провели неплохой матч, учитывая ротацию. Думаю, был неплохой опыт. Где-то у них были моменты, у нас были. Конечно, самое обидное – пропускать за 10 секунд до финального свистка. Надо что-то с этим делать. Разберем ошибки, посмотрим, почему так у нас происходит. А так в целом неплохая игра получилась.
- Что случилось в конце матча, когда пропустили?
– Надо смотреть повтор и разобрать уже точно, кто не добежал. Да, сейчас могу сказать, что и я мог выручить, и в центре поля кто-то не добежал. Сейчас не стоит что-то говорить, нужно посмотреть повтор и разобрать.
- Дебют и сразу гол. Что почувствовали в этот момент?
– Конечно, это вдвойне приятно, когда мечтаешь просто дебютировать за сборную, а когда еще и забиваешь – вдвойне приятно.
- Есть кому посвятить гол?
– Естественно. Вся Украина переживала, родные мои, жена, ребенок, мама, сестра. А так этот гол всей Украине посвящаю.
- На стадионе было впечатление, что играем в Украине.
– Да. Честно, огромное спасибо нашим болельщикам, которые приехали и поддержали нас. Это ощущается на поле, освежает нас где-то. Очень приятно.
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