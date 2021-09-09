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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Корниенко: Обидно пропускать за 10 секунд до финального свистка. Надо что-то с этим делать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украина снова сыграла вничью

Корниенко: Обидно пропускать за 10 секунд до финального свистка. Надо что-то с этим делать

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Виктор Корниенко в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью в товарищеском матче с Чехией (1:1).

– Считаю, провели неплохой матч, учитывая ротацию. Думаю, был неплохой опыт. Где-то у них были моменты, у нас были. Конечно, самое обидное – пропускать за 10 секунд до финального свистка. Надо что-то с этим делать. Разберем ошибки, посмотрим, почему так у нас происходит. А так в целом неплохая игра получилась.

- Что случилось в конце матча, когда пропустили?

– Надо смотреть повтор и разобрать уже точно, кто не добежал. Да, сейчас могу сказать, что и я мог выручить, и в центре поля кто-то не добежал. Сейчас не стоит что-то говорить, нужно посмотреть повтор и разобрать.

- Дебют и сразу гол. Что почувствовали в этот момент?

– Конечно, это вдвойне приятно, когда мечтаешь просто дебютировать за сборную, а когда еще и забиваешь – вдвойне приятно.

- Есть кому посвятить гол?

– Естественно. Вся Украина переживала, родные мои, жена, ребенок, мама, сестра. А так этот гол всей Украине посвящаю.

- На стадионе было впечатление, что играем в Украине.

– Да. Честно, огромное спасибо нашим болельщикам, которые приехали и поддержали нас. Это ощущается на поле, освежает нас где-то. Очень приятно.

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В статье: Украина Чехия Виктор Корниенко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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Андрей (Odessa)
09.09.2021 в 01:24
О, Капитан Очевидность - будущий капитан команды!
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Fishing 555 (Rivne)
09.09.2021 в 01:18
Надо в начале пропускать так лучше будет
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0
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George_D (Харьков)
09.09.2021 в 00:39
Ага, надо шота делать. Уже слышали - "Будем разбираться" (с).
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0
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alex.belogubko (одесса)
09.09.2021 в 00:18
6 хороший урок --играть до свистка надо а не стоять--сделаем выводы -будем больше тренероваться и так каждый год--защиты нет
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download1 (huyersk)
09.09.2021 в 00:15
Щось робити?? Так грати в обороні ганьба
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