Корниенко: Обидно пропускать за 10 секунд до финального свистка. Надо что-то с этим делать

Защитник сборной Украины Виктор Корниенко в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью в товарищеском матче с Чехией (1:1) .

– Считаю, провели неплохой матч, учитывая ротацию. Думаю, был неплохой опыт. Где-то у них были моменты, у нас были. Конечно, самое обидное – пропускать за 10 секунд до финального свистка. Надо что-то с этим делать. Разберем ошибки, посмотрим, почему так у нас происходит. А так в целом неплохая игра получилась.

- Что случилось в конце матча, когда пропустили?

– Надо смотреть повтор и разобрать уже точно, кто не добежал. Да, сейчас могу сказать, что и я мог выручить, и в центре поля кто-то не добежал. Сейчас не стоит что-то говорить, нужно посмотреть повтор и разобрать.

- Дебют и сразу гол. Что почувствовали в этот момент?

– Конечно, это вдвойне приятно, когда мечтаешь просто дебютировать за сборную, а когда еще и забиваешь – вдвойне приятно.

- Есть кому посвятить гол?

– Естественно. Вся Украина переживала, родные мои, жена, ребенок, мама, сестра. А так этот гол всей Украине посвящаю.

- На стадионе было впечатление, что играем в Украине.

– Да. Честно, огромное спасибо нашим болельщикам, которые приехали и поддержали нас. Это ощущается на поле, освежает нас где-то. Очень приятно.