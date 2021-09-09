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Качараба: Было много дебютантов. Думаю, тренер будет иметь из кого выбрать в дальнейшем
Тарас провел свой первый матч за сборную Украины
Фото Павла Кубанова - УАФ
Защитник сборной Украины Тарас Качараба в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Было не похоже, что это товарищеский матч. Была боевая встреча. Думаю, болельщикам понравилось. Жаль, что не удержали победу. Все было в наших руках. Но Чехия, как я и говорил до матча, боевая команда, хорошо физически настроены.
Было видно, что во втором тайме нас покидали силы, из-за этого Чехия и забила нам гол.
- Считаете, пропущенный мяч стоит связывать с усталостью?
– Думаю, да. Где-то усталость. Мы впервые вышли таким составом. Было много дебютантов. Считаю, ребята показали себя с хорошей стороны. Думаю, тренер будет иметь, из кого выбрать в дальнейшем. Думаю, была хорошая боевая игра.
- С чем можно сравнить дебют в сборной?
– Для меня лично, моей жены, семьи – не передать словами. Потому что каждый с самого детства мечтает сыграть за сборную. Это что-то невероятное.
- Когда Кривцова заменили, вы стали играть в центре с тремя защитниками. Как изменились ваши функции? Соболь играл левого центрального, как перестроились?
– У нас не было другого центрального защитника. Возможно, Соболь играл при Петракове и на этой позиции. Кривцов травмировался, в перерыве решили, что я пойду играть более центрального. Как один из самых старших, чтобы я подсказывал ребятам. Они слушались, спасибо им, что держали организацию игры весь второй тайм, кроме последних секунд.
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