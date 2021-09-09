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Дебютант сборной Украины признан лучшим игроком матча с Чехией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

По данным InStat

Дебютант сборной Украины признан лучшим игроком матча с Чехией

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Статистический портал InStat назвал лучших футболистов по итогам товарищеского матча Чехия - Украина (1:1).

Самым полезным игроком стал защитник "Шахтера" Виктор Корниенко. Рейтинг эффективности его игры составил 315 баллов. В активе дебютанта сборной 68 ТТД при браке 16%, шесть выигранных единоборств из девяти, три перехвата, семь подборов и один удар по воротам, ставший результативным.

В число лучших игроков "сине-желтых" также вошли Андрей Ярмоленко (279 баллов), Денис Бойко и Александр Зубков (по 268 баллов).

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В статье: Украина Чехия Виктор Корниенко
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (4)
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Lion Killer (Львів)
09.09.2021 в 14:17
Якшо не буде прктики в ШД, пацану треба втікати в Бельгію чи шось типу того.
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Joyce (Donetsk)
09.09.2021 в 14:09
В принципе, парень отыграл весьма неплохо. Остается пожелать удачи!
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Hanter44 (Baburka)
09.09.2021 в 13:41
Как,что достать-это первая эскадрилья...А чтоб Мессера завалить,так это вторая....
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
09.09.2021 в 14:04
А как ху.й\ню городить - так это Бабурик...
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