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Дебютант сборной Украины признан лучшим игроком матча с Чехией
По данным InStat
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Статистический портал InStat назвал лучших футболистов по итогам товарищеского матча Чехия - Украина (1:1).
Самым полезным игроком стал защитник "Шахтера" Виктор Корниенко. Рейтинг эффективности его игры составил 315 баллов. В активе дебютанта сборной 68 ТТД при браке 16%, шесть выигранных единоборств из девяти, три перехвата, семь подборов и один удар по воротам, ставший результативным.
В число лучших игроков "сине-желтых" также вошли Андрей Ярмоленко (279 баллов), Денис Бойко и Александр Зубков (по 268 баллов).
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