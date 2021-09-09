Дебютант сборной Украины признан лучшим игроком матча с Чехией

Статистический портал InStat назвал лучших футболистов по итогам товарищеского матча Чехия - Украина (1:1).

Самым полезным игроком стал защитник "Шахтера" Виктор Корниенко. Рейтинг эффективности его игры составил 315 баллов. В активе дебютанта сборной 68 ТТД при браке 16%, шесть выигранных единоборств из девяти, три перехвата, семь подборов и один удар по воротам, ставший результативным.

В число лучших игроков "сине-желтых" также вошли Андрей Ярмоленко (279 баллов), Денис Бойко и Александр Зубков (по 268 баллов).