Стало известно, могут ли Казахстану засчитать техпоражение за допинг-тест Валиуллина

Полузащитник "Тобола" и сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который забил два мяча в ворота Украины (2:2) в матче на отбора ЧМ-2022, провалил допинг-тест.

Об этом уже подтвердил и клуб, за который выступает футболист.

В связи с этим в соцсетях возникает логичный вопрос, а могут ли из-за положительного допинг-теста Валиуллина засчитать техническое поражение сборной Казахстана в матче с Украиной.

Нет, не могут. Согласно регламенту ФИФА для применения таких санкций к Казахстану нужно, чтобы на допинге погорело более двух игроков, а в данном случае речь идет об одном.

Отметим, что санкции ждут только самого игрока, который признал первую положительную пробу и содействует УЕФА в этом вопросе.