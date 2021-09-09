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Стало известно, могут ли Казахстану засчитать техпоражение за допинг-тест Валиуллина
Санкции могут применены только к игроку
Фото Павла Кубанова - УАФ
Полузащитник "Тобола" и сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который забил два мяча в ворота Украины (2:2) в матче на отбора ЧМ-2022, провалил допинг-тест.
Об этом уже подтвердил и клуб, за который выступает футболист.
В связи с этим в соцсетях возникает логичный вопрос, а могут ли из-за положительного допинг-теста Валиуллина засчитать техническое поражение сборной Казахстана в матче с Украиной.
Нет, не могут. Согласно регламенту ФИФА для применения таких санкций к Казахстану нужно, чтобы на допинге погорело более двух игроков, а в данном случае речь идет об одном.
Отметим, что санкции ждут только самого игрока, который признал первую положительную пробу и содействует УЕФА в этом вопросе.
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