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Стало известно, могут ли Казахстану засчитать техпоражение за допинг-тест Валиуллина

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Санкции могут применены только к игроку

Стало известно, могут ли Казахстану засчитать техпоражение за допинг-тест Валиуллина

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Полузащитник "Тобола" и сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который забил два мяча в ворота Украины (2:2) в матче на отбора ЧМ-2022, провалил допинг-тест.

Об этом уже подтвердил и клуб, за который выступает футболист.

В связи с этим в соцсетях возникает логичный вопрос, а могут ли из-за положительного допинг-теста Валиуллина засчитать техническое поражение сборной Казахстана в матче с Украиной.

Нет, не могут. Согласно регламенту ФИФА для применения таких санкций к Казахстану нужно, чтобы на допинге погорело более двух игроков, а в данном случае речь идет об одном.

Отметим, что санкции ждут только самого игрока, который признал первую положительную пробу и содействует УЕФА в этом вопросе.

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В статье: Украина Казахстан Руслан Валиуллин
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Комментарии (4)
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Очманілий Заєць (Odessa)
09.09.2021 в 14:50
"Стало відомо". Типу до цього усіх поглинули сумніви :-)
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0
0
Phenomenon (Пересыпь)
09.09.2021 в 14:44
Ну и хорошо, впереди всё в Ваших ногах, 3 матча с конкурентами за 2 место. Хотя может и неправильно. Он защитник, забивший 2 гола с места левого нападающего, гонял с искрами в глазах, как лошадь )))
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+1
0
football_soccer (Украина)
09.09.2021 в 14:38
если бы это случилось в матче против швейцарцев или "бэ-эль-эм англичан" , то еще как дисквалифицировали и игрока, и всю сборную казахов , в этом нет даже сомнений. Если в регламенте и нет такой нормы, то быстренько юристы бы подсуетились . Но мы это мы, нам играть надо, а не на кабинеты надеяться
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+2
0
Nazar Repa (Киев)
09.09.2021 в 14:38
Играть надо, а не надеяться на чудо как всегда
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+1
0


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