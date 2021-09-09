Белик: Атака сборной Украины во втором тайме матча с Чехией - катастрофа

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол Алексей Белик высказался после товарищеского матча Чехия - Украина (1:1).

"Очень сложно выделить момент, в котором мы были хороши. Вроде бы и перестраивались в обороне неплохо, но какая-то невнимательность. Моменты, которые создали чехи, могли привести еще к 1-2 пропущенным голам.

Игра нашей сборной с 15-ой минуты до перерыва мне понравилась. А во втором тайме мы играли в обороне и не знали, как сделать выход из обороны. Одни игроки пытались разыграть короткой передачей, другие - длинной. У нас практически ничего не получилось впереди. Второй тайм, что качается атаки, - катастрофа", - сказал Белик.