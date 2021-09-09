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Белик: Атака сборной Украины во втором тайме матча с Чехией - катастрофа

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

После вчерашнего матча осталось много вопросов

Белик: Атака сборной Украины во втором тайме матча с Чехией - катастрофа

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Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов Футбол Алексей Белик высказался после товарищеского матча Чехия - Украина (1:1).

"Очень сложно выделить момент, в котором мы были хороши. Вроде бы и перестраивались в обороне неплохо, но какая-то невнимательность. Моменты, которые создали чехи, могли привести еще к 1-2 пропущенным голам.

Игра нашей сборной с 15-ой минуты до перерыва мне понравилась. А во втором тайме мы играли в обороне и не знали, как сделать выход из обороны. Одни игроки пытались разыграть короткой передачей, другие - длинной. У нас практически ничего не получилось впереди. Второй тайм, что качается атаки, - катастрофа", - сказал Белик.

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В статье: Украина Чехия Алексей Белик
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
09.09.2021 в 16:40
Шо Белик, немцев насмотрелся, и пришёл на наших примерять. Ты вообще футбол смотрел, состав видел - с бору по сосенке который - +Яремчук вышел, какая тебе ещё атака нужна …)))
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Caballero (Dream country)
09.09.2021 в 16:35
И как это можно смотреть в столь поздний час?
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