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Леоненко о матче Чехия - Украина: Мне не интересно смотреть, как моя команда отбирает мяч 95 минут

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Слово экспертам

Леоненко о матче Чехия - Украина: Мне не интересно смотреть, как моя команда отбирает мяч 95 минут

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко высказал свое мнение о товарищеском матче Чехия - Украина (1:1).

"Мы начали игру с пожара, и поджигателем был Зинченко, который должен был получать красную карточку уже на первой минуте. К пятой минуте дважды ошибся Бойко. Кривцов весь первый тайм не мог выбить мяч из штрафной, так же как и Соболь в моменте с пропущенным голом. Гол, в принципе, не случайный, потому что мы должны были пропускать еще раньше.

Боюсь, что после таких игр народ может и не пойти на стадион. Мне, например, неинтересно смотреть, как моя команда отбирает мяч 95 минут.

Хочу поздравить Корниенко с дебютным голом. Мяч хорошо лег на ногу, и получилось его вколотить. Красивая атака и красивый гол. Разница между Чехией и Украиной реально огромная. Мы не то что отскочили, а я вообще считаю, что если бы мы выиграли, это была бы просто счастливая победа", - сказал Леоненко.

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В статье: Украина Виктор Леоненко Чехия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Aleks2015 (Kiev)
09.09.2021 в 20:07
Тут многие скучали по футболу Фоменко и тут Петраков им такой подарок делает. Быстро все таки 5 лет пролетело.
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Запорізьке Торпедо (zp)
09.09.2021 в 20:00
ну так смотри сериал Скаты, витя, там тебе буэт интересно
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