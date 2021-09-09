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Отец Шуранова: Эрик хотел играть за Украину, но ему не давали этого делать

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Парень уже получил вызов в немецкую молодежку

Отец Шуранова: Эрик хотел играть за Украину, но ему не давали этого делать

Новина українською

Отец форварда "Нюрнберга" Эрика Шуранова – Игорь, прокомментировал слова Александра Петракова, который ранее заявлял, что футболист сам принял решение играть за сборную Германии.

"Петраков сказал, что футболист должен был проявить свою инициативу. Эрик хотел играть, но ему не давали этого делать. Мне звонил Протасов, но он сделал это уже тогда, когда мы приняли решение менять гражданство. Я уже не стал переубеждать Эрика менять мнение.

У Езерского был интерес к Эрику. Ротань его вызывал. А на следующий сбор звонил администратор и говорил: "Извини, но мы хотим других людей посмотреть". Вот такое было отношение. А потом Петраков начинает рассказывать, что нам нужно было делать. А нужно было просто дать ему сыграть. Вызывали, но ни разу так и не выпустили.

Мы полгода думали, ждали, но никаких шагов со стороны Украины не было, поэтому мы сделали такой выбор. Все-таки у него другой менталитет. Он обиделся – один раз его вызвали, потом не вызвали. Там были нормальные игры, где он мог себя показать. Если бы это случилось, то, возможно, мы бы остались в Украине.

Но мир тесный. Возможно, жизнь так сложится, что Эрик еще сыграет за первую сборную Украины. Все будет зависеть от него. Сейчас ему нужно много работать", – сказал отец футболиста Игорь Шуранов.

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В статье: Украина Александр Петраков Эрик Шуранов
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2021 в 22:12
Кто это?
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
09.09.2021 в 22:06
Отец клоун. как и его сын. Если тебя не выпускают играть за сборную - нужно обидеться и поменять гражданство? Да такие футболисты и подавно не нужны для коллектива, хоть какой бы он там восходящей звездой не был бы.
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royalstas (Вінниця)
09.09.2021 в 21:33
Пфф навіщо ця пиздьож.... УДАЧІ!
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