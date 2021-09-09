Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сирота: Дебютировать за сборную – мечта любого парня с малых лет
Защитник доволен дебютом, но недоволен результатом
Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya
Защитник сборной Украины Александр Сирота прокомментировал
"За сборную дебютировать – мечта любого парня, подростка, ребенка с малых лет.
Доволен, что дебютировал, но недоволен результатом. На последних секундах пропускать всегда обидно", — сказал Сирота.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Петраков - журналисту: Я главный тренер и играю по такой схеме. Или я должен у вас спросить, как играть?
- Шапаренко пропустит матч с Металлистом 1925
- Украина против России на Евро-2021. Где и когда смотреть матч 1/8 финала?
- Стало известно, могут ли Казахстану засчитать техпоражение за допинг-тест Валиуллина
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...