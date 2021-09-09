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Сирота: Дебютировать за сборную – мечта любого парня с малых лет

Национальная сборная Украины
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Защитник доволен дебютом, но недоволен результатом

Сирота: Дебютировать за сборную – мечта любого парня с малых лет

Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Сирота прокомментировал свой дебют в национальной команде в матче с Чехией (1:1).

"За сборную дебютировать – мечта любого парня, подростка, ребенка с малых лет.

Доволен, что дебютировал, но недоволен результатом. На последних секундах пропускать всегда обидно", — сказал Сирота.

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В статье: Украина Чехия Александр Сирота
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Источник:
ТК Футбол

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