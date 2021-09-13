Петраков о игре Караваева: Извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Мы с командой U-17 такое не допускали

И.о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков оценил игру Александра Караваева в матче против Казахстана .

– Не сильно его загнали?

– Нет. Я с ним нормально поговорил, успокоил. Все ошибаются. Но вы меня извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Я с Сашей разговаривал. Говорю ему, покажи мне, как надо правильно держать игрока. Он мне показал, а я говорю, что неправильно. Ты не имеешь права так держать. Ты должен держать игрока перед собой на расстоянии вытянутой руки, а он мне показывает на одной линии. Ты что? Ты же никогда так не успеешь. Ему пас отдадут, а ты не успеешь, пока будешь разворачиваться.

Ребята потихоньку воспринимают мои учения.

– На послематчевой пресс-конференции вы вспомнили, что эти игроки играют в ЛЧ. Это эмоции или психологическое давление, чтобы донести информацию?

– Чисто эмоции. Вы меня поймите, такие ошибки мы с командой U-17 не допускали, поэтому я разочаровался. 1 на 1 выходят и не забивают, – рассказал Петраков.