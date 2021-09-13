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Петраков о игре Караваева: Извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Мы с командой U-17 такое не допускали

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

Наставник украинской сборной поделился мыслями насчет игры против Казахстана

Петраков о игре Караваева: Извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Мы с командой U-17 такое не допускали

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

И.о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков оценил игру Александра Караваева в матче против Казахстана.

– Не сильно его загнали?

– Нет. Я с ним нормально поговорил, успокоил. Все ошибаются. Но вы меня извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Я с Сашей разговаривал. Говорю ему, покажи мне, как надо правильно держать игрока. Он мне показал, а я говорю, что неправильно. Ты не имеешь права так держать. Ты должен держать игрока перед собой на расстоянии вытянутой руки, а он мне показывает на одной линии. Ты что? Ты же никогда так не успеешь. Ему пас отдадут, а ты не успеешь, пока будешь разворачиваться.

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Ребята потихоньку воспринимают мои учения.

– На послематчевой пресс-конференции вы вспомнили, что эти игроки играют в ЛЧ. Это эмоции или психологическое давление, чтобы донести информацию?

– Чисто эмоции. Вы меня поймите, такие ошибки мы с командой U-17 не допускали, поэтому я разочаровался. 1 на 1 выходят и не забивают, – рассказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Караваев Александр Петраков
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Источник:
"Великий Футбол"

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Комментарии (4)
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диментий с кремня (кременчуг)
13.09.2021 в 00:49
Петраков прав..Караваев еще на чемпе Европы хреново отыграл,а на казахах реально вылез его уровень игры,думаю и Луческу возьмет это на заметку..И правильно что выносит это,а то взяли привычку втихаря да в тихомолку
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0
-2
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
13.09.2021 в 00:54
Не согласен с ЧЕ. Там другой фланг пожарил, а Караваев там, особенно в первых играх, хорошо тягал.
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+1
0
mr-sergeev (Хартум)
13.09.2021 в 00:21
Как по мне, что-то слишком много негатива из стана сборной, все таки это не пацанята по 17-19 лет, а состоявшиеся игроки. И публично это все, не к лицу. Не стоит выносить сор из избы, неправильно это.
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+3
0
kalan-86 (Анкара)
13.09.2021 в 00:17
Извините товарищ Петраков, но иногда ваше «я конкретно прямо говорю как есть» никому не нужно. Это вы там в подсобке с вашими коллегами физруками можете правду матку решать. Караваева унижать публично, нормальный здравомыслящий тренер, не стал бы. Работать со взрослыми мужчинами, это не подзатыльники мальцам раздавать.
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+2
0


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