Петраков: Я хочу играть в контроль мяча, но мы не испанцы и никогда ими не будем

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о стиле игры "сине-желтых" под его руководством.

– Наше голосование показало, что 9% респондентов оценивают вашу работу на "отлично", 62 – "хорошо" и 29 – "удовлетворительно".

– Вот видите, а вы меня обижали. Два Вити (обращается к Леоненко и Вацко). Когда меня назначали, говорили, что наш футбол пойдет под откос. Что я все поменяю, что делал Андрей Шевченко. Все уничтожу.

Я тоже хочу играть в контроль мяча, но мы не испанцы и никогда ими не будем, – сказал Петраков.