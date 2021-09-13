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Петраков: Я хочу играть в контроль мяча, но мы не испанцы и никогда ими не будем
Коуч кратко высказался о своем стиле игры
Фото: uaf.ua/ автор неизвестен
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о стиле игры "сине-желтых" под его руководством.
– Наше голосование показало, что 9% респондентов оценивают вашу работу на "отлично", 62 – "хорошо" и 29 – "удовлетворительно".
– Вот видите, а вы меня обижали. Два Вити (обращается к Леоненко и Вацко). Когда меня назначали, говорили, что наш футбол пойдет под откос. Что я все поменяю, что делал Андрей Шевченко. Все уничтожу.
Я тоже хочу играть в контроль мяча, но мы не испанцы и никогда ими не будем, – сказал Петраков.
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