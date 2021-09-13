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Петраков: Я хочу играть в контроль мяча, но мы не испанцы и никогда ими не будем

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Коуч кратко высказался о своем стиле игры

Петраков: Я хочу играть в контроль мяча, но мы не испанцы и никогда ими не будем

Фото: uaf.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о стиле игры "сине-желтых" под его руководством.

– Наше голосование показало, что 9% респондентов оценивают вашу работу на "отлично", 62 – "хорошо" и 29 – "удовлетворительно".

– Вот видите, а вы меня обижали. Два Вити (обращается к Леоненко и Вацко). Когда меня назначали, говорили, что наш футбол пойдет под откос. Что я все поменяю, что делал Андрей Шевченко. Все уничтожу.

Я тоже хочу играть в контроль мяча, но мы не испанцы и никогда ими не будем, – сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (7)
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Prach13 (Дрогобич)
13.09.2021 в 12:40
Після таких слів на вихід з речами!я дуже розчарований Петраковим,чим дальше тим гірше.Грати з топ командою у відкритий футбол,це одне!грати з чехами у глухому захисті це ганьба!але читаю ваші пости і розумю що ми заслуговуємо на це.
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+1
0
football_soccer (Украина)
13.09.2021 в 12:23
почему мы не испанцы и не португальцы , достаточно понять, просто посмотрев на ютубе абсолютно любую тренировку детей в Испании и потом сравнив с нашей. Там минимум времени на всякие кроссы, отжимания и прочую дичь, практически вся тренировка работа с мячом. У нас же с мячом работают от силы треть времени. А потом тренера ноют, что у нас футболисты с мячом работать не умеют, Так вы же сами их дубовыми воспитываете. За любые технические и креативные действия наказывают, за "бей-беги" хвалят
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0
0
avatar
Elektrikc (Львів)
13.09.2021 в 12:00
Клоун Сашка
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0
-2
Caballero (Dream country)
13.09.2021 в 11:54
Реально крутий.
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0
-2
avatar
knmua(Киев) (Киев)
13.09.2021 в 11:07
Гнать этого дебила из сборной. Сборная Шевченко показывала, что мы можем играть не хуже испанцев и обыгрывать этих самых испанцев не за счет автобуса и одной случайной удачной контратаки.
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+4
-5
geravit93 (Чернигов)
13.09.2021 в 11:49
В игре с Испанией мы нанесли только 1 удар в створ и забили. Там счёт должен быть 1:5
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+2
-3
avatar
armik (Киев)
13.09.2021 в 11:07
Много стал свистеть. Уже звездочку поймал?
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+4
-4


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