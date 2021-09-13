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Буряк: Допускаю, что Малиновский сейчас может не хотеть ехать в сборную
Специалист говорит, что в данной ситуации все должны быть гибче
фото - Олександр Приходько
Экс- тренер
"Такая тренерская судьба. Как только ты объявляешь состав из 11 футболистов, сразу в раздевалке у тебя появляется ещё 11 врагов, тех, кто не попал в основу.
Хорошо, что есть амбиции, но нужно успокоиться, спуститься Руслану на землю. Ни один тренер в ущерб команде или себе будет ставить игрока, который не подходит. По всей вероятности, дать оценку этой ситуации сложно. Только тренерский штаб сборной должен разобраться, оценить его состояние. Потому что игроков такого уровня, как Зинченко, Малиновский, Ярмоленко у нас больше нет. Вчера Малиновский играл за "Аталанту" против "Фиорентины" и был одним из лучших. Был признан игроком матча.Читайте также(Анти) Герой футбольного дня. Александр Петраков
Но такие ситуации, как в сборной, с каждым бывают. Надо свои амбиции успокоить, и готовиться к следующим матчам. Руслан не мальчик, отказываться от него не надо, хотя допускаю, что сам футболист сейчас может не хотеть ехать в сборную. Это другой вопрос. Но разбрасываться такими кадрами сборной и Петракову тоже не стоит. Если все начнут отказываться от сборной? В любом случае, всем в этой ситуации надо быть гибче", - сказал Буряк.
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