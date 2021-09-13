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Буряк: Допускаю, что Малиновский сейчас может не хотеть ехать в сборную

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Специалист говорит, что в данной ситуации все должны быть гибче

Буряк: Допускаю, что Малиновский сейчас может не хотеть ехать в сборную

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс- тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Леонид Буряк высказался по поводу конфликта Александра Петракова и Руслана Малиновского.

"Такая тренерская судьба. Как только ты объявляешь состав из 11 футболистов, сразу в раздевалке у тебя появляется ещё 11 врагов, тех, кто не попал в основу.

Хорошо, что есть амбиции, но нужно успокоиться, спуститься Руслану на землю. Ни один тренер в ущерб команде или себе будет ставить игрока, который не подходит. По всей вероятности, дать оценку этой ситуации сложно. Только тренерский штаб сборной должен разобраться, оценить его состояние. Потому что игроков такого уровня, как Зинченко, Малиновский, Ярмоленко у нас больше нет. Вчера Малиновский играл за "Аталанту" против "Фиорентины" и был одним из лучших. Был признан игроком матча.

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Но такие ситуации, как в сборной, с каждым бывают. Надо свои амбиции успокоить, и готовиться к следующим матчам. Руслан не мальчик, отказываться от него не надо, хотя допускаю, что сам футболист сейчас может не хотеть ехать в сборную. Это другой вопрос. Но разбрасываться такими кадрами сборной и Петракову тоже не стоит. Если все начнут отказываться от сборной? В любом случае, всем в этой ситуации надо быть гибче", - сказал Буряк.

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В статье: Украина Леонид Буряк Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Александр Петраков
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Комментарии (11)
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Caballero (Dream country)
13.09.2021 в 18:53
Свєкла вилізла і бзданула.
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
13.09.2021 в 18:27
Развалит Петраков команду, которую строили пять лет. Не может он на таком уровне работать. Здесь же нужно быть и психологом и тактиком и дипломатом в одном лице. А не бубнить с недовольным видом «я что, должен был вам позвонить посоветоваться». Он у руля сборной три матча, а уже успел публично унизить Караваева, отбить желание играть у топ игроков, завести врагов среди журналистов. Принципиальный слишком и упёртый. Такой тренер хорошо подходит юношам во время пубертатного периода, но не взрослой команде.
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+2
-6
Andriy Mironyuk
13.09.2021 в 18:38
Ми думали, що Золотий Мяч буде для Шеви діагнозом, а тут корона чемпіона світу комусь злізла на очі.
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+1
-2
avatar
2.dc (Николаев)
13.09.2021 в 19:18
) … это однако же не такая слабая корона. Даже уникальная, как для нашего футбола. Впрочем, думаю дело совсем не в ней … Петраков практически открывает для себя "новый мир", и пока, согласен, не все гладко получается, здесь отдельно отмечу - за пределами футбольного поля..
0
0
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
13.09.2021 в 18:40
Якщо топи,то Зінченко і Малиновський-можуть "іти лісом"....невелика втрата...може хтось нагадає,коли Малиновський за збірну нормальну гру показав?Про Зінченка взагалі мовчали-б...одні понти
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+4
-1
Сергей1987 (Киев)
13.09.2021 в 18:44
Что в одно место их целовать???? Это Шева как дружбан с ними был. Петраков пожёстче, ну и этого мало. Нет на них Кварцяного, ник то и не гавкал бы. Что означает хочу уехать со сборной. Таким билет в один конец.
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+4
-1
Andriy Mironyuk
13.09.2021 в 18:10
Ще раз запитаю - хто небудь чув хоч слово від Маліновського? Поки що "триндять" лише Пердаков та його друзі-експерди.
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+2
-2
Trztrqtr (Украина)
13.09.2021 в 19:10
Ты можешь запытувать сколько угодно, но то что Малиновский молчит не означает что Петраков врет. И что ты ждешь от Малины услышать? "Да, я поставил себя выше сборной и то что говорит Петраков-правда". Серьезно? Как раз молчать-это правильный выбор если все было так как говорит тренер.
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+1
-2
avatar
2.dc (Николаев)
13.09.2021 в 18:09
Во-первых, это Сборная твоей страны, он не к теще на блины приезжает. Во-вторых, решать проблему нужно всенепременно, но однозначно с позиций пункта 1, и памятуя, что даже самый белый и пушистый хвост никак не может вилять собакой. Возможно, и даже наверняка, Петракову (пока) не хватает гибкости в отношениях, + закусивший удила Малина - смесь гремучая, но … (дальше все по Буряку, нет смысла повторяться)
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+2
0
Gerd Muller (Житомир)
13.09.2021 в 17:54
Взагалі ранувато зазвіздився, грай краще й буде тобі щастя.
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+3
-1
LAZ E183 (Рига)
13.09.2021 в 17:27
А от тут всі коментатори вважають, що можна і розкидатися. Он є Приймак в Карпатах, Бойко в Кремені, нормальні футболісти, і сперечатися не будуть
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+6
-3


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