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Петраков: То, что я не хотел вызывать Караваева - чушь. У нас отличные отношения
Тренер призывает не верить слухам
Главный тренер
- СМИ писали о том, что вы не хотели вызывать Караваева на этот сбор, но команда его отстояла…
- Это полная чушь. Я вызвал человека, человек играет. Мы с Сашей в отличных отношениях. Он приехал, ко мне зашел, мы с ним поговорили, посмеялись.
Все нормально, никого не слушайте. Главное, чтобы достоверная была информация. Эти все слухи за последнее время, столько их было...
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