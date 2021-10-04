Петраков: То, что я не хотел вызывать Караваева - чушь. У нас отличные отношения

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков опроверг информацию о возможном конфликте с игроком Динамо Александром Караваевым.

- СМИ писали о том, что вы не хотели вызывать Караваева на этот сбор, но команда его отстояла…

- Это полная чушь. Я вызвал человека, человек играет. Мы с Сашей в отличных отношениях. Он приехал, ко мне зашел, мы с ним поговорили, посмеялись.

Все нормально, никого не слушайте. Главное, чтобы достоверная была информация. Эти все слухи за последнее время, столько их было...