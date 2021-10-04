  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков: То, что я не хотел вызывать Караваева - чушь. У нас отличные отношения
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков: То, что я не хотел вызывать Караваева - чушь. У нас отличные отношения

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Тренер призывает не верить слухам

Петраков: То, что я не хотел вызывать Караваева - чушь. У нас отличные отношения

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков опроверг информацию о возможном конфликте с игроком Динамо Александром Караваевым.

- СМИ писали о том, что вы не хотели вызывать Караваева на этот сбор, но команда его отстояла…

- Это полная чушь. Я вызвал человека, человек играет. Мы с Сашей в отличных отношениях. Он приехал, ко мне зашел, мы с ним поговорили, посмеялись.

Все нормально, никого не слушайте. Главное, чтобы достоверная была информация. Эти все слухи за последнее время, столько их было...

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Караваев Динамо (Киев) Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Youtube-канал UAF

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spivakj (Кривой Рог)
04.10.2021 в 20:35
Он писдит)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...