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Нападающий Финляндии: У нас есть опыт удачного выступления против Украины
В первом матче сборные расписали боевую ничью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки поделился ожиданиями от предстоящего матча против Украины в отборе на ЧМ-2022.
"Каждый раз, выходя на поле, хочу забивать голы. Это главная задача нападающего. Та игра против Украины получилась тяжелой, нам приходилось много обороняться. Теперь у нас есть опыт удачного выступления против украинцев, надеюсь, он поможет нам и в домашнем матче.
Игра при своих болельщиках - это совсем другое дело, мы должны играть смелее. Впереди еще три игры и мы должны набирать очки в каждом матче. В случае победы в отдельном матче, еще ничего не будет выиграно, а в случае проигрыша - ничего не потеряно. Не стоит смотреть на турнирную таблицу, нужно сосредоточить всю свою энергию на одной игре", - сказал Пукки в интервью Yle.
Напомним, матч Финляндия - Украина пройдет в Хельсинки 9 октября и начнется в 19:00. Первая игра завершилась ничьей 1:1.
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