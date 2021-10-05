Нападающий Финляндии: У нас есть опыт удачного выступления против Украины

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки поделился ожиданиями от предстоящего матча против Украины в отборе на ЧМ-2022.

"Каждый раз, выходя на поле, хочу забивать голы. Это главная задача нападающего. Та игра против Украины получилась тяжелой, нам приходилось много обороняться. Теперь у нас есть опыт удачного выступления против украинцев, надеюсь, он поможет нам и в домашнем матче.

Игра при своих болельщиках - это совсем другое дело, мы должны играть смелее. Впереди еще три игры и мы должны набирать очки в каждом матче. В случае победы в отдельном матче, еще ничего не будет выиграно, а в случае проигрыша - ничего не потеряно. Не стоит смотреть на турнирную таблицу, нужно сосредоточить всю свою энергию на одной игре", - сказал Пукки в интервью Yle.