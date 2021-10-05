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Нападающий Финляндии: У нас есть опыт удачного выступления против Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В первом матче сборные расписали боевую ничью

Нападающий Финляндии: У нас есть опыт удачного выступления против Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки поделился ожиданиями от предстоящего матча против Украины в отборе на ЧМ-2022.

"Каждый раз, выходя на поле, хочу забивать голы. Это главная задача нападающего. Та игра против Украины получилась тяжелой, нам приходилось много обороняться. Теперь у нас есть опыт удачного выступления против украинцев, надеюсь, он поможет нам и в домашнем матче.

Игра при своих болельщиках - это совсем другое дело, мы должны играть смелее. Впереди еще три игры и мы должны набирать очки в каждом матче. В случае победы в отдельном матче, еще ничего не будет выиграно, а в случае проигрыша - ничего не потеряно. Не стоит смотреть на турнирную таблицу, нужно сосредоточить всю свою энергию на одной игре", - сказал Пукки в интервью Yle.

Напомним, матч Финляндия - Украина пройдет в Хельсинки 9 октября и начнется в 19:00. Первая игра завершилась ничьей 1:1.

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В статье: Украина Финляндия Теэму Пукки
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Источник:
Yle

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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
05.10.2021 в 12:39
А Миколенка то не буде, Пукі. І як після такого робити вдалий результат.
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