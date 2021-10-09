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На матч Финляндия - Украина раскуплены все билеты
Ожидается большая поддержка "сине-желтых" фанатов
фото - Олександр Приходько
Украина сегодня, 9 октября, проведет свой третий выездной поединок в отборочном цикле на Чемпионат Мира-2020. Подопечные Александра Петракова будут противостоять сборной Финляндии на "Олимпийском" в Хельсинки.
Самая большая футбольная арена Финляндии вмещает 37,5 тис болельщиков, правда на сегодняшнем поединке разрешена квота только в 29 тис зрителей из-за коронавирусных ограничений. Пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский сообщил, что все билеты уже были раскуплены. Также стало известно, что более двух тысяч фанатов с сине-желтыми цветами будут присутствовать на стадионе и поддерживать гостей.
Это уже вторая встречи между сборными в Финляндии. Первый матч проходил в 2017 году, и тогда на стадионе в Тампере на игру пришли 8723 болельщики.
Поединок между Финляндией и Украиной начнется сегодня в 19:00.
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