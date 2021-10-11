Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов

Предигровой день сборной Украины во Львове начался с прогулки живописным Стрыйским парком.

По возвращении в отель на игроков ждал приятный сюрприз - вручение именных карточек известного футбольного симулятора FIFA 22, к которому в этом году после длительной паузы была включена национальная команда Украины.

Чуть позже состоялась официальная презентация Украины в игре FIFA , в которой, в частности, приняли участие сборники Роман Яремчук и Игорь Харатин.

А уже вечером все 24 игрока национальной команды вышли на реальный газон для того, чтобы провести официальную предматчевую тренировку. Вернулся в общую группу Эдуард Соболь, который работал наравне со всеми. В течение часового занятия тренерский штаб сделал заключительные наигрыши и наработки тактического построения на завтрашний матч.