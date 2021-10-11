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Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов
Во вторник - важнейший матч с Боснией и Герцеговиной
Фото Павла Кубанова - УАФ
Предигровой день
По возвращении в отель на игроков ждал приятный сюрприз - вручение именных карточек известного футбольного симулятора FIFA 22, к которому в этом году после длительной паузы была включена национальная команда Украины.
Чуть позже состоялась
А уже вечером все 24 игрока национальной команды вышли на реальный газон для того, чтобы провести официальную предматчевую тренировку. Вернулся в общую группу Эдуард Соболь, который работал наравне со всеми. В течение часового занятия тренерский штаб сделал заключительные наигрыши и наработки тактического построения на завтрашний матч.
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