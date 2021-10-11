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Национальная сборная Украины

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Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов

Национальная сборная Украины
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Во вторник - важнейший матч с Боснией и Герцеговиной

Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Предигровой день сборной Украины во Львове начался с прогулки живописным Стрыйским парком.

По возвращении в отель на игроков ждал приятный сюрприз - вручение именных карточек известного футбольного симулятора FIFA 22, к которому в этом году после длительной паузы была включена национальная команда Украины.

Чуть позже состоялась официальная презентация Украины в игре FIFA, в которой, в частности, приняли участие сборники Роман Яремчук и Игорь Харатин.

А уже вечером все 24 игрока национальной команды вышли на реальный газон для того, чтобы провести официальную предматчевую тренировку. Вернулся в общую группу Эдуард Соболь, который работал наравне со всеми. В течение часового занятия тренерский штаб сделал заключительные наигрыши и наработки тактического построения на завтрашний матч.

Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов - изображение 1Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов - изображение 2Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов - изображение 3Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов - изображение 4Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов - изображение 5Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов - изображение 6Как прошел день сборной Украины: прогулка парком, карточки FIFA и тренировка на Арене Львов - изображение 7
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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
11.10.2021 в 23:27
Меня воротит уже от этой непобритой физиономии... При любом малейшем пуке он в любом деле затычка...
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