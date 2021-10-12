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Караваев: У Боснии и Герцеговины очень много хороших игроков

Национальная сборная Украины
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Матч между сборными состоится уже сегодня, 12 октября

Караваев: У Боснии и Герцеговины очень много хороших игроков

УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев высказался об игроках сборной Боснии и Герцеговины накануне встречи команд в рамках отбора на ЧМ-2022.

"У сборной Боснии и Герцеговины есть очень много хороших, квалифицированных игроков. Например, левый латераль Колашинац, который играет в Английской Премьер-лиге, и много других футболистов", — сказал Караваев в комментарии для Футбол NEWS.

Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет сегодня, 12 октября во Львове на "Арене Львов". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Караваев
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Источник:
ТК Футбол

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