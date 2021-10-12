Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: У Боснии и Герцеговины очень много хороших игроков
Матч между сборными состоится уже сегодня, 12 октября
УАФ
Защитник сборной Украины Александр Караваев высказался об игроках сборной Боснии и Герцеговины накануне встречи команд в рамках отбора на ЧМ-2022.
"У сборной Боснии и Герцеговины есть очень много хороших, квалифицированных игроков. Например, левый латераль Колашинац, который играет в Английской Премьер-лиге, и много других футболистов", — сказал Караваев в комментарии для Футбол NEWS.
Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет сегодня, 12 октября во Львове на "Арене Львов". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
Популярное сейчас
- Палкин: Перед первой встречей с Ахметовым у меня зашкаливало волнение
- Снова без Пихаленка. Петраков определился с заявкой на матч с Боснией
- Украина - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча на 12.10.2021
- Ярмоленко открыл счет с Финляндией уже на 4-й минуте - ВИДЕО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО