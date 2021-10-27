  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевчук: Гармаш должен понимать, что в сборной он не будет игроком стартового состава
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук: Гармаш должен понимать, что в сборной он не будет игроком стартового состава

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И это должен понимать не только Гармаш

Шевчук: Гармаш должен понимать, что в сборной он не будет игроком стартового состава

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался о вызове в национальную команду хавбека/форварда "Динамо" Дениса Гармаша.

"Гармаш в "Динамо" сейчас не игрок стартового состава, но, выходя на замену, он очень помогает своей команде своей агрессивностью, своими действиями.

Это опытный игрок. Уверен, он и сборной поможет. Но он должен понимать, что в сборной он не будет игроком стартового состава, а будет выходить на замену", — заявил Шевчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Вячеслав Шевчук Украина Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
vZbirna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gerd Muller (Житомир)
28.10.2021 в 00:52
Сходи попісяй, бо може знов поліція пов'яже.
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
28.10.2021 в 00:36
Славик, ты уже был тренером, побыл - и успокойся. Гармаш никак не менее твоего понятие имеет, а Петраков и подавно …
Ответить
+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.10.2021 в 00:34
Слава пописял?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...