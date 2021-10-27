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Шевчук: Гармаш должен понимать, что в сборной он не будет игроком стартового состава
И это должен понимать не только Гармаш
Экс-защитник
"Гармаш в "Динамо" сейчас не игрок стартового состава, но, выходя на замену, он очень помогает своей команде своей агрессивностью, своими действиями.
Это опытный игрок. Уверен, он и сборной поможет. Но он должен понимать, что в сборной он не будет игроком стартового состава, а будет выходить на замену", — заявил Шевчук.
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Источник:vZbirna
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Комментарии (3)
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Gerd Muller (Житомир)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
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