Шевчук: Гармаш должен понимать, что в сборной он не будет игроком стартового состава

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался о вызове в национальную команду хавбека/форварда "Динамо" Дениса Гармаша.

"Гармаш в "Динамо" сейчас не игрок стартового состава, но, выходя на замену, он очень помогает своей команде своей агрессивностью, своими действиями.

Это опытный игрок. Уверен, он и сборной поможет. Но он должен понимать, что в сборной он не будет игроком стартового состава, а будет выходить на замену", — заявил Шевчук.