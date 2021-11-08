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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины приступила к работе на ноябрьском сборе - ФОТО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Впереди - решающие матчи

Сборная Украины приступила к работе на ноябрьском сборе - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Национальная сборная Украины провела первую тренировку на своем ноябрьском сборе. Занятие прошло на поле НТК им. В. Банникова. В нем приняли участие все 25 игроков, присутствовавших в лагере главной команды страны.

Вечернее занятие началось с обращения главного тренера Александра Петракова. После этого все игроки поработали в квадрате и во время игровых серий. Завершила тренировку команда двусторонней игрой.

Завтрашний день сборная начнет с утренней тренировки, которая состоится на НСК "Олимпийский". После этого сине-желтые вернутся в гостиницу, пообедают и отдохнут перед дорогой. В 18:00 сборная вылетит в Одессу, где разместится в гостинице "Бристоль". Следующая часть сбора пройдет в Южной Пальмире и будет включать в себя товарищеский матч с Болгарией 11 ноября.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Ne_zderjalsia ( Irepen~) (Ирпень)
08.11.2021 в 22:36
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