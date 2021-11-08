Сборная Украины приступила к работе на ноябрьском сборе - ФОТО

Национальная сборная Украины провела первую тренировку на своем ноябрьском сборе. Занятие прошло на поле НТК им. В. Банникова. В нем приняли участие все 25 игроков, присутствовавших в лагере главной команды страны.

Вечернее занятие началось с обращения главного тренера Александра Петракова. После этого все игроки поработали в квадрате и во время игровых серий. Завершила тренировку команда двусторонней игрой.

Завтрашний день сборная начнет с утренней тренировки, которая состоится на НСК "Олимпийский". После этого сине-желтые вернутся в гостиницу, пообедают и отдохнут перед дорогой. В 18:00 сборная вылетит в Одессу, где разместится в гостинице "Бристоль". Следующая часть сбора пройдет в Южной Пальмире и будет включать в себя товарищеский матч с Болгарией 11 ноября.