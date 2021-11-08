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Сборная Украины приступила к работе на ноябрьском сборе - ФОТО
Впереди - решающие матчи
Фото Павла Кубанова - УАФ
Вечернее занятие началось с обращения главного тренера Александра Петракова. После этого все игроки поработали в квадрате и во время игровых серий. Завершила тренировку команда двусторонней игрой.
Завтрашний день сборная начнет с утренней тренировки, которая состоится на НСК "Олимпийский". После этого сине-желтые вернутся в гостиницу, пообедают и отдохнут перед дорогой. В 18:00 сборная вылетит в Одессу, где разместится в гостинице "Бристоль". Следующая часть сбора пройдет в Южной Пальмире и будет включать в себя товарищеский матч с Болгарией 11 ноября.