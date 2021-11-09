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Сборная Украины прибыла в Одессу на матч с Болгарией - ФОТО

Национальная сборная Украины
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Последний этап подготовки к боснийцам

Сборная Украины прибыла в Одессу на матч с Болгарией - ФОТО

uaf.ua

Новина українською

Сборная Украины прибыла в Одессу на товарищеский матч с Болгарией. Команда остановилась в гостиницу "Бристоль".

Сегодня вечером по распорядку — только ужин и восстановительные процедуры: основная работа уже выполнена в первой половине дня в Киеве.

Завтра у национальной команды предигровой день со всеми обязательными атрибутами - официальной пресс-конференцией и.о. главного тренера Александра Петракова и игрока сборной и предматчевой тренировкой.

Оба мероприятия пройдут на стадионе "Черноморец", где и встретятся в товарищеском матче 11 ноября национальные команды Украины и Болгарии.

Утром 12 ноября наша команда планирует вернуться в Киев, где продолжит подготовку к решающему поединку отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 числа в Зенице.

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В статье: Украина Болгария
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