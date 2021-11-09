Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины прибыла в Одессу на матч с Болгарией - ФОТО
Последний этап подготовки к боснийцам
uaf.ua
Сегодня вечером по распорядку — только ужин и восстановительные процедуры: основная работа уже выполнена в первой половине дня в Киеве.
Завтра у национальной команды предигровой день со всеми обязательными атрибутами - официальной пресс-конференцией и.о. главного тренера Александра Петракова и игрока сборной и предматчевой тренировкой.
Оба мероприятия пройдут на стадионе "Черноморец", где и встретятся в товарищеском матче 11 ноября национальные команды Украины и Болгарии.
Утром 12 ноября наша команда планирует вернуться в Киев, где продолжит подготовку к решающему поединку отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 числа в Зенице.
Популярное сейчас
- Павелко подтвердил приезд Риццоли в Украину
- Стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из Шахтера
- (Анти) Герой футбольного дня. Николай Шапаренко
- Известна бригада арбитров, которая обслужит встречу Украина - Болгария
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО