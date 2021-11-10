Гармаш: Поставят в сборной в нападении - буду играть там

Хавбек "Динамо" Денис Гармаш, который после приличного перерыва снова вызван в н ациональную сборную Украины , поделился эмоциями перед товарищеским матчем с Болгарией.

— За четыре года отсутствия в сборной была ли у тебя вера и внутреннее ощущение, что ты еще получишь новый вызов в национальную команду?

— Все это время я наблюдал за матчами сборной, анализируя, смог ли бы помочь команде. Было время, когда я был не в тех игровых кондициях, тогда я сам себе откровенно говорил: "Сейчас я не помощник". А когда начинал набирать форму, функционально чувствовать себя нормально, тогда появлялось мнение: "О, сейчас бы я сборной помог". И вот сейчас я получил вызов — и очень счастлив и полон сил быть полезным.

— Сейчас перед игрой с Болгарией будут переживания?

— Перед каждым матчем есть момент волнения, как и перед выходом на поле. Все мы люди и переживаем за результат. Посмотрим, не буду загадывать заранее.

— В сборной тебя раньше использовали в центре полузащиты, а сейчас в "Динамо" при Мирче Луческе ты выходишь играть на атаку. На какой позиции ты все же удобнее себя чувствуешь? Остаешься универсалом или уже перестроился на игру нападающим?

— Наверное, остаюсь универсалом. Конечно, когда меня ставят на позицию нападающего, я стараюсь максимально показать то, что умею. Но не секрет, что я привык действовать из глубины. Однако все зависит от решения тренера: куда поставят, там и готов сыграть. Главное — принести пользу команде. Скажут играть в нападении — буду играть там.