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Коваленко: Когда меня ничего не волнует, я могу показывать свой футбол
Футболист поделился впечатлениями о вызове в сборную Украины
Фото - Олександр Приходько
Полузащитник "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко поделился впечатлениями от приезда в национальную команду.
"Самое главное для меня – это здоровье. Когда меня ничего не волнует, я могу показывать свой футбол.
Конечно, я рад, что у меня много игрового времени. Чувствую себя отлично", – сказал Коваленко.
В нынешнем сезоне украинец провел 7 матчей за "Специю" во всех турнирах, где забил один гол и выполнил две результативные передачи. На счету Коваленко 31 матч за сборную Украины.
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