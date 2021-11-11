Коваленко: Когда меня ничего не волнует, я могу показывать свой футбол

Полузащитник "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко поделился впечатлениями от приезда в национальную команду.

"Самое главное для меня – это здоровье. Когда меня ничего не волнует, я могу показывать свой футбол.

Конечно, я рад, что у меня много игрового времени. Чувствую себя отлично", – сказал Коваленко.