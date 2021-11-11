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Коваленко: Когда меня ничего не волнует, я могу показывать свой футбол

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Футболист поделился впечатлениями о вызове в сборную Украины

Коваленко: Когда меня ничего не волнует, я могу показывать свой футбол

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко поделился впечатлениями от приезда в национальную команду.

"Самое главное для меня – это здоровье. Когда меня ничего не волнует, я могу показывать свой футбол.

Конечно, я рад, что у меня много игрового времени. Чувствую себя отлично", – сказал Коваленко.

В нынешнем сезоне украинец провел 7 матчей за "Специю" во всех турнирах, где забил один гол и выполнил две результативные передачи. На счету Коваленко 31 матч за сборную Украины.

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В статье: Украина Виктор Коваленко Специя
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (6)
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Papaye (Dnipro)
11.11.2021 в 08:49
Заголовок больше подходит кормильцу, например: "Когда меня ничего не волнует, я могу показывать свой футбол: ходить по полю пешком с бодуна, орать на судей страшно выпучивая глаза и вызывать на бой болельщиков с журналистами в подтрибунное помещение. Но как только начинает хоть что-то волновать, допустим результат игры, или не дай бог, как бы прийти трезвым на тренировку- хоть завязывай с этим футболом!!!")))))
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+5
-5
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2.dc (Николаев)
11.11.2021 в 08:46
))) … если взять чисто название материала, то о-очень симптоматично …
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0
-1
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Cтепний воїн (Дике поле)
11.11.2021 в 08:46
что же тебя постоянно волнует, что ты не можешь показать свой футбол?
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+3
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 08:46
Не волнуйся!
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+2
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 08:30
А можливо й расист, Су*а, бл*.
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+2
-3
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UA-Футбол-PRО (Ужгород)
11.11.2021 в 08:23
Вітя! Дякуємо, що ти не расист!
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